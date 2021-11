Ahora es el turno de las pymes

Las Pymes y los sectores productivos de la economía popular resistimos los 4 años de neoliberalismo de Mauricio Macri, resistimos a la pandemia gracias a las políticas públicas de sostén de un Gobierno nacional que puso como prioridad la salud y el trabajo y ahora nos toca el momento de recuperar lo perdido, de crecer y no hay techo.

Según las cifras oficiales difundidas por el INDEC, la capacidad instalada de la industria anotó el mejor septiembre en 5 años y rozó el 67%. Es decir, la industria está mejorando notablemente y superando niveles prepandémicos, de cuando nos gobernaba un proyecto neoliberal que destruyó la matriz productiva del país.

Ahora comienza una nueva etapa y las pymes y los sectores de la economía popular somos protagonistas. Esta nueva etapa tiene a la economía y a la política condicionadas y es prioritario continuar y profundizar toda política de Estado que ayude y propicie la reactivación de la industria nacional.

Nosotros no olvidamos lo que hizo el Gobierno de Macri, poniendo de rodillas al sistema productivo, tenemos memoria y convocamos a que la sociedad realice el ejercicio de la memoria, tenemos bien en claro a dónde no hay que volver. El resultado del domingo, la remontada electoral, da impulso y no hay que desaprovecharlo.

Necesitamos crecer, que se restablezca plenamente el circuito virtuoso de la economía, necesitamos más poder adquisitivo en el salario porque vivimos del mercado interno. Se viene una nueva etapa, en la cual es fundamental la decisión política a favor de los que siempre resistimos, en favor de los que damos el 75% del empleo privado.

Hay que poner freno a los formadores de precios, desconcentrar la economía y distribuir. Sin una fuerte distribución de ingresos es impensable superar esta crisis. Y para eso hay que dejar de discutir pobreza y empezar a discutir riqueza.

Celebramos los indicadores que demuestran fehacientemente el repunte económico y productivo, pero es hora de profundizar las acciones. Las pymes y los sectores productivos de la economía popular somos actores en esa disputa, y debemos tener un papel protagónico porque somos los que vamos a cambiar el final de este proceso político generando más producción y más trabajo.