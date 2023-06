Afirman que Economía alcanzó "cierta estabilidad" a partir de las medidas sobre el mercado cambiario

Las medidas adoptadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el mercado cambiario alcanzaron "cierta estabilidad" desde "hace un par de semanas", al tiempo que el acuerdo con China para la ampliación del swap "es un punto que suma a la hora de lograr esta estabilidad", según Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

"Hace un par de semanas se logró cierta estabilidad a partir de que el Ministerio de Economía, en particular Sergio Massa, decidió empezar a intervenir en los mercados cambiarios, algo que antes tenía vetado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)", señaló hoy Zirulnik en declaraciones a Radio 770.

En este sentido, remarcó que "la duda que queda es qué margen tiene para seguir interviniendo", si bien "el viaje a China y el acuerdo de la ampliación del swap es un punto que suma a la hora de lograr esta relativa estabilidad con un piso de inflación similar al de los últimos meses, por lo menos de cara a las elecciones".

Con respecto a la incidencia que podría tener el acuerdo con el FMI sobre esta situación de estabilidad, el economista subrayó que "antes del 21 de junio hay que hacer un desembolso importante", con lo cual -estimó- "tendrá que terminar de cerrarse el acuerdo y está la posibilidad latente de que se adelanten desembolsos por parte del Fondo, y con eso ya se lograría llegar a las elecciones con cierta estabilidad".

No obstante, "un año electoral es un año de mayor incertidumbre, volatilidad cambiaria, históricamente", recalcó Zirulnik.

"Este año, producto de las consecuencias de la sequía, es probable que esas características se profundicen, y si a eso le sumamos que -por el momento- no hay acuerdo con el Fondo o que un ministro de Economía renuncie a meses de las elecciones, se agravaría", analizó el economista del CESO.

Sobre este último escenario, planteó: "Una cosa es que (Massa) renuncie para postularse como candidato y ahí poner a alguien que responda a él, lo cual no sería un problema; pero si pega un portazo y se va, la volatilidad, la incertidumbre, se potenciarían aún más".

Por último, Zirulnik afirmó que "no pagar lo que queda del Fondo no sería un problema tan grave", a lo cual explicó: "En la práctica no lo estamos haciendo, entonces eso nos habilitaría un mercado de deuda nuevo y, en concreto, no habría un cambio drástico; sí en los titulares de los diarios y lo que eso genera".

"Seguramente también habría mayor presión de devaluación, demanda de dólares de todos los sectores y eso, de alguna u otra manera, terminaría impactando en la mayor presión sobre el tipo de cambio, posiblemente una devaluación, y eso terminaría trasladándose a precios", concluyó el economista.

Con información de Télam