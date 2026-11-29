El viceministro de Economía, José Luis Daza Narbona, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Imagen ChatGPT.

José Luis Daza Narbona, el chileno viceministro de Economía del gobierno de Milei, envió un mensaje al periodismo a través de su cuenta en la red X: “Dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implica una recesión”. Luego indicó: “En Estados Unidos la determinación de si una economía entró en recesión está a cargo del NBER (National Bureau of Economic Research)”. Desde estas páginas de El Destape le enviamos un agradecimiento al funcionario por esa invitación: es cierto, como dice Daza, que dos trimestres consecutivos de caída del PBI no alcanzan para definir una recesión en términos amplios. La economía de Milei, en realidad, está en recesión desde marzo de 2025.

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Como venimos explicando aquí y en El Destape Radio, la economía argentina está en caída desde hace bastante tiempo. Por la confusión de muchos y la estrategia oficial de desinformación, se ha ignorado u ocultado la existencia de una profunda crisis a lo largo de este ciclo político.

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La mención de Daza al NBER es fabulosa porque permite precisar cuándo comenzó la recesión de Milei. La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) es una organización privada, sin fines de lucro y apartidaria de Estados Unidos dedicada a realizar y difundir investigaciones económicas. El NBER no utiliza la caída del PBI real durante dos trimestres consecutivos como definición automática de recesión, como bien menciona Daza. Lo que el viceministro omitió explicar fue que esa entidad define una recesión cuando se produce una caída significativa, generalizada y prolongada de la actividad económica, para lo cual analiza múltiples indicadores mensuales, además de considerar el PBI real.

Aquí viene lo más revelador. En Argentina, desde hace varias décadas, el economista tucumano Juan Mario Jorrat adaptó el enfoque clásico del National Bureau of Economic Research (desarrollado originalmente por Geoffrey Moore y Julius Shiskin) a las particularidades de la economía argentina. Jorrat, profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán y referente en el estudio de ciclos económicos, afirma que la economía argentina se encuentra en recesión desde marzo de 2025, lo que pone en cuestión tanto la mirada oficial como la orientación del debate reciente sobre la "recesión técnica".

¿Cuándo una economía entra en recesión?

El método de evaluación se basa en un sistema de dos índices compuestos. En lugar de depender de un único dato agregado como el PBI o el EMAE, combina múltiples series mensuales heterogéneas en dos indicadores clave:

Uno es el Índice Compuesto Coincidente (ICA-ARG), que agrupa variables reales que se mueven al mismo tiempo que el ciclo general y abarcan cuatro dimensiones: producción (industria, construcción, energía), empleo (asalariados registrados), consumo (ventas minoristas y en supermercados) e ingresos (recaudación tributaria, salarios reales).

El otro es el Índice Compuesto Líder (ILA-ARG), que busca anticipar los "puntos de giro" (el inicio de una recesión o de una recuperación) e integra variables sensibles a cambios de expectativas o liquidez, como índices de confianza del consumidor, variables monetarias y financieras, tipo de cambio real, patentamientos de maquinaria o transferencias de vehículos.

Este método de análisis permite establecer cuándo termina una expansión (pico) y comienza una recesión, o cuándo toca piso una caída (valle) para dar paso a la recuperación. Permite medir la duración y la profundidad de cada fase. Así, la recesión de Milei comenzó en marzo de 2025; no en septiembre de 2026.

Cómo se construyen los indicadores del ciclo económico

Para que variables tan distintas como toneladas producidas, puestos de trabajo y pesos recaudados puedan integrarse en un solo índice sin que las más volátiles distorsionen el resultado, Jorrat y el equipo de investigadores que siguen su legado aplican cuatro procedimientos estadísticos:

Depuración y homogeneización: Las variables monetarias se expresan en valores constantes para eliminar el efecto de la inflación. Las series se ajustan por estacionalidad y se corrigen por efectos del calendario y movimientos irregulares extremos.

Las variables monetarias se expresan en valores constantes para eliminar el efecto de la inflación. Las series se ajustan por estacionalidad y se corrigen por efectos del calendario y movimientos irregulares extremos. Cálculo de variaciones simétricas: Se calculan las tasas de variación mensuales de cada serie utilizando variaciones simétricas, lo que evita distorsiones estadísticas cuando los valores suben o bajan bruscamente.

Se calculan las tasas de variación mensuales de cada serie utilizando variaciones simétricas, lo que evita distorsiones estadísticas cuando los valores suben o bajan bruscamente. Estandarización por volatilidad: Las variaciones de cada serie se ajustan en función de su propia volatilidad. De este modo, se evita que los movimientos bruscos de variables como la construcción o la venta de autos tengan una influencia desproporcionada en el índice frente a otras más estables, como el empleo formal.

Las variaciones de cada serie se ajustan en función de su propia volatilidad. De este modo, se evita que los movimientos bruscos de variables como la construcción o la venta de autos tengan una influencia desproporcionada en el índice frente a otras más estables, como el empleo formal. Cálculo de probabilidad de cambio de fase: A través de modelos econométricos, se estima la probabilidad mensual de que la economía haya entrado en una fase de recesión o expansión.

El resultado de la aplicación de esta metodología es que la economía argentina transita su novena recesión en los últimos 32 años.

El gobierno de Milei suma, por ahora, 23 meses de recesión. La economía estuvo en recesión durante más de dos tercios de los primeros 34 meses de gestión de Milei.

¿En qué se diferencia el índice de Jorrat del EMAE del INDEC?

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del INDEC es un promedio ponderado de sectores productivos donde el auge de rubros muy específicos y poco intensivos en mano de obra, como el agro, la minería o el sector energético, puede ocultar la caída simultánea del empleo, el consumo masivo y la industria. Al equilibrar la incidencia estadística de las distintas dimensiones de la economía real, el índice compuesto mencionado detecta antes el deterioro generalizado del tejido económico.

Durante 2025 y 2026, el EMAE del INDEC y el Índice Compuesto Coincidente (ICA-ARG) —desarrollado por el equipo de Jorrat en el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEC), de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe— mostraron diagnósticos divergentes sobre cuándo empezó la contracción económica y cuál es la magnitud real del deterioro.

Mientras el EMAE estima la evolución de la actividad de los distintos sectores productivos, el índice de Jorrat incorpora el comportamiento del empleo y de los ingresos como indicadores del ciclo económico. El EMAE se vio sostenido por rubros de baja absorción de mano de obra, como la minería y la energía, lo que enmascara la caída de la industria, el comercio y la construcción. Esta diferencia metodológica es relevante para evaluar una economía como la de Milei, en la cual el dinamismo de unos pocos sectores convive con la destrucción de puestos de trabajo y de capacidades productivas.

De este modo, el EMAE arrojó un alza interanual del 1,0% en los primeros nueve meses de 2026, impulsada por sectores primarios. En tanto, el indicador de Jorrat reflejó una caída continua y un retroceso trimestral del 0,6% en el tercer trimestre de 2026.

¿Cuáles son las diez variables clave para definir la recesión?

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) se construye a partir de 10 series económicas mensuales que reflejan el pulso real de la actividad. Las variables están desestacionalizadas y, cuando corresponde, corregidas por inflación (en términos reales) para medir el volumen físico o el poder adquisitivo efectivo:

Producción agropecuaria: actividad del sector primario (cultivos y ganadería). Producción industrial: nivel de actividad de la industria manufacturera, basado en el IPI del INDEC. Actividad de la construcción: evolución del sector constructor e inversión en obras, según el indicador ISAC del INDEC. Importaciones totales de bienes: volumen de compras externas de insumos, bienes de capital y bienes de consumo. Ventas minoristas: consumo comercial en supermercados, autoservicios y centros de compras. Patentamiento de vehículos nuevos: demanda de bienes durables e inversión en transporte, según datos de ACARA. Recaudación nacional de impuestos: ingresos tributarios vinculados al nivel de actividad y consumo, como el IVA y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Empleo asalariado registrado privado: cantidad de puestos de trabajo formales en el sector privado, de acuerdo con información del SIPA. Tasa de entrada al mercado laboral: flujo de incorporaciones de nuevos trabajadores registrados en empresas privadas. Remuneración bruta total de los empleados privados: masa salarial real del sector privado registrado, que combina la evolución del empleo y del poder de compra del salario.

Esta combinación de indicadores de producción, consumo, comercio exterior, recaudación impositiva, empleo e ingresos permite determinar cuán generalizada es la caída de la actividad económica. El crecimiento de un sector no implica que la economía haya salido de la recesión.

Camino a ser la tercera recesión más extensa

Jorrat afirma que la economía entró en fase recesiva en marzo de 2025, tras alcanzar un pico de actividad en febrero de ese año. Según sus registros históricos, este episodio constituye la novena recesión en el país bajo esa metodología.

Su análisis remarca que, si bien sectores puntuales (como minería o energía) muestran dinamismo, la contracción afecta de forma generalizada a ramas clave como la industria, el comercio y la intermediación financiera, lo que mantiene la actividad económica en terreno negativo.

Entre 1994 y 2011, las expansiones duraron en promedio 44 meses frente a 24 meses de las recesiones; entre 2012 y 2022, las expansiones se acortaron a un promedio de 17 meses, casi empatando con los 15 meses de duración media de las recesiones.

Una recesión larga no siempre implica una caída anual más violenta: la de 1998–2002 duró cuatro años, pero el descenso durante los dos primeros años fue muy gradual, mientras que la de 2017–2020 combinó dos crisis seguidas (la salida de capitales de 2018 y la pandemia de 2020) en 30 meses.

La actual recesión es la cuarta más extensa de los últimos 32 años. Está a solo tres meses de igualar en duración a la que comenzó en junio de 2022 y terminó en marzo de 2024. La economía argentina transita, entonces, la segunda recesión en poco más de cuatro años, con un breve período de recuperación entre ambas. Esta sucesión de caídas de la actividad económica contribuye a explicar la extendida sensación de crisis permanente.

La recesión de Milei acumula 19 meses y sigue sumando porque no aparecen señales de reversión inmediata. Las primeras estimaciones de consultoras privadas sobre la evolución de la actividad económica en octubre anticipan otro mes de caída. En el balance de la gestión económica liberal-libertaria se deben incluir los cuatro meses de recesión de diciembre de 2023 a marzo de 2024, correspondientes al octavo episodio relevado. En total, entonces, el gobierno de Milei suma, por ahora, 23 meses de recesión. La economía estuvo en recesión durante más de dos tercios de los 34 meses de gestión de Milei. La crisis económica es mucho más profunda de lo que el análisis convencional presenta.

Nuevamente, gracias viceministro Daza por ayudar al periodismo a ser riguroso en la evaluación del plan económico. No son dos trimestres de “recesión técnica” lo relevante, sino la extensa recesión de la economía de Milei sin señales de recuperación.