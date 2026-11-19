El exministro de Economía Domingo Cavallo respondió este viernes a las críticas del presidente, Javier Milei, quien lo responsabilizó en las últimas horas por haber "estatizado la deuda de las empresas" y transferido esa carga "al resto de los argentinos". El cruce se dio luego de los cuestionamientos del exfuncionario de la Alianza a la apreciación del peso.

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A través de su blog, Cavallo difundió una grabación de una conversación que mantuvo con Milei en 2020, cuando el actual mandatario lo eximía de responsabilidad por aquella medida, ocurrida en noviembre de 1982.

"Solo con ver las fechas se darían cuenta de que no fue así (que Cavallo estatizó la deuda de las empresas). A los cinco meses de que usted se fue pudieron hacer eso. Lo que pasa es que los zurdos tienen problemas con los datos", afirmaba Milei en aquella conversación, que se dio incluso antes de que el actual mandatario fuese diputado y durante la cual se refería constantemente a Cavallo como "profesor".

La grabación fue compartida por Cavallo con el siguiente encabezado: "La lectura errática de los datos de Milei me asusta".

Las declaraciones que motivaron la respuesta se produjeron ayer, cuando Milei cuestionó al exministro en una entrevista televisiva con Eduardo Feinmann en A24 y sostuvo que "no tiene moral para hablar", al atribuirle la decisión de que el Estado asumiera las deudas de las empresas privadas. En ese sentido, lo acusó de haber "estatizado la deuda de las empresas" y de trasladar esas obligaciones a "todos los argentinos".

Ya el martes, al dar un discurso en las Jornadas Monetarias del Banco Central, Milei ya había dicho que "Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, expropió con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en el 82 a los que habían timbeado con la tablita".

Las críticas previas de Cavallo a Milei por el dólar y el cepo

El enfrentamiento entre ambos economistas no es reciente, sino que se fue profundizando en paralelo con los cuestionamientos que Cavallo viene formulando contra la política económica del actual Gobierno.

Esta misma semana, el exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa pasó por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y criticó la lectura oficial del tipo de cambio. "Es equivocado el argumento actual del Gobierno de que la moneda no está sobrevaluada", planteó.

Pero tomó distancia de quienes piden una corrección del dólar. "No tiene sentido pensar en una devaluación para encaminar la situación económica, es equivocada", afirmó. Según explicó, el punto no es que falte un tipo de cambio más alto, sino que "tenemos una moneda inconvertible que hace que el tipo de cambio no es uno de equilibrio que pueda hacer funcionar un mercado con precios conducentes al crecimiento de la economía".

Por eso, para Cavallo la discusión de fondo no pasa por devaluar o no. "Lo que tienen que hacer ahora es remover totalmente el cepo para todas las actividades, que los exportadores dispongan de las divisas", insistió.