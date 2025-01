El economista Orlando Ferreres confirmó que existe atraso cambiario. La consultora que él dirige calculó el tipo de cambio potencial en que debería estar el dólar para no perjudicar las producciones nacionales, el cual arrojó un valor para enero actual de más de 1.600 pesos por dólar. Así, el salto en el valor del dólar oficial (hoy en 1.056 pesos) sería de alrededor del 60%.

"Calculamos la paridad de equilibrio teórico porque es el tipo de cambio que debería seguirse desde el punto de vista de los costos de las producción nacional. Por ejemplo, la soja tiene 33% de derechos de exportación con un tipo de cambio que está por lo menos 20% atrasado. Efectivamente en ese cálculo el tipo de cambio debería estar 1.607 pesos por dólar para enero de 2025", sostuvo Ferreres. "Desde el punto de vista (de Milei) sería un econochanta o un mandril", ironizó, respecto de las descalificaciones de Milei a las opiniones sobre el tipo de cambio.

"También hicimos un estudio del tipo de cambio real de la Argentina con respecto a Estados Unidos desde 1865 hasta ahora. Nos da tres etapas. Una de ingreso de capitales desde siglos 19 y 20, donde el tipo de cambio era de 650 pesos por dólar de ahora. Y un segundo de salida de capitales, que ocurrió durante todo el siglo 20 y 21, donde da 1300 pesos por dólar. El promedio de toda la historia da 1050 pesos", detalló.

Por último, se refirió a que el tipo de cambio actual "refleja las condiciones financieras por el blanqueo de capitales que generó bastantes depósitos en dólares", lo que sumó reservas en en el Banco Central. Al tiempo que graficó que "el superávit del sector energético, minero y agrícola y el Banco Central está comprando bastantes dólares".

El economista Orlando Ferreres habló de una fuerte devaluación.

La coincidencia con Cavallo

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo aseguró que el tipo de cambio está atrasado en un 20% y advirtió que esta apreciación del peso es "parecida" a la que existió en los años finales de la convertibilidad que provocaron su posterior caída. El ex funcionario también desestimó la posición del presidente Javier Milei, quien defiende su modelo al asegurar que, a diferencia de aquel momento, actualmente no hay déficit fiscal lo cual apuntala el esquema al no tener que emitir pesos o tomar deuda.

"Existe una apreciación real exagerada del peso que puede estimarse en alrededor del 20%. Parecida a la que existió en los tres años finales de la convertibilidad, apreciación real que llevó a una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica, fenómeno que comenzó a erosionar el crédito internacional del país y a alentar la salida de capitales", alertó Cavallo en un documento publicado este viernes en su blog.

"El argumento de que la recesión iniciada a fines de 1998 y la depresión del período 1999-2001 se debió además a la existencia de fuertes déficits fiscales, no se sustenta en los datos", sostuvo Cavallo. "Hasta 1998 el déficit fiscal no existió o fue muy bajo. En todos esos años existió superávit fiscal primario", remarcó el ex titular del Palacio de Hacienda.