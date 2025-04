Fin del cepo: el Gobierno da vía libre a la fuga de dólares a través del turismo

El fin del cepo cambiario continuará facilitando la fuga de dólares a través del turismo emisivo y los países de la región seguirán como destinos predilectos para los argentinos. Así lo dejó entrever un informe del blog Promociones Aéreas, que relevó cuáles serán las posibles consecuencias del nuevo esquema de bandas para el dólar sobre el sector.

El documento reconoce que en una primera instancia, esta medida va a mejorar las condiciones para viajar al exterior. “Con los mismos pesos, se viaja más lejos. Esperamos que aumente el turismo emisivo en los próximos meses, considerando que en este momento, la compra dólares está a 1.230 pesos. Antes, comprabas un dólar por tarjeta a 1.425 o al dólar blue de 1.375. Hoy, a través del tipo de cambio oficial, es más barato”, explicó Matias Mute, co-fundador del blog.

Cuáles son las definiciones para el turismo tras el fin del cepo

En formato de una "mini entrevista", el documento recopiló el análisis de Mute.

¿Qué costos del viaje se verán más afectados con la suba del dólar?

-La forma más eficaz para evitar que te afecte negativamente es la planificación. Las compras de paquetes turísticos ‘all inclusive’ incluyen vuelo y hotel, son una manera de anticiparse. De esta forma, tenés una previsibilidad de la cotización que podes pagar hoy, con dólares en tu cuenta bancaria. Lo que debes tener en cuenta, son las compras en extranjero con tarjeta de crédito o débito. Estas se cobran al tipo de cambio vigente al momento del cierre. Además, se suman Impuestos.

¿Sigue siendo conveniente hacer tour de compras a países limítrofes o Miami? o con esta medida, que recomendarían hacer?

-Si lo analizamos con respecto al dólar, si. En el caso de Chile, ARCA limitó las compras. El límite para no pagar impuestos ingresando por aire es de 500 dólares por persona. En cuanto a la electrónica, se puede ingresar al país con un teléfono, una notebook o una tablet, pero solo una unidad por persona. Mientras que se pueden traer artículos como indumentaria y productos de uso personal, de libre exportación, declarados y con su factura de compra.

¿Conviene pagar con tarjeta en el exterior?

-Si tenés billetes, ¡usálos! Así evitas pagar los impuestos gravados a las compras en el exterior. Lo que debes tener en cuenta, con las compras en el extranjero con tarjeta de crédito o débito, es que se cobran al tipo de cambio vigente al momento del cierre. Pero lo que te conviene es pagarlas con dólares en cuenta antes del vencimiento del pago. Te ahorras el Impuesto a las Ganancias/Bienes Personales del 30%. Si lo pagas en pesos, podes deducir del Impuesto.

Destinos como Brasil o Chile, siguen siendo un destino posible o con la salida del Cepo se aleja del bolsillo de los argentinos?

-Mientras el tipo de cambio se mantenga el comportamiento de los viajeros también. En todo caso, el cambio que percibimos es debido al comienzo del ciclo lectivo y la imposibilidad del viaje en familia. A raíz de esto, feriados largos como semana santa, el puente del 1 de mayo y hasta las vacaciones de invierno hacen más foco en el turismo nacional sobre el internacional.

El turismo receptivo que estaba caro para los extranjeros, podrá revertir su situación con esta devaluación? Se podría decir que es una buena noticia para este segmento de la industria?

-Sería más barata la oferta con el tipo de cambio sin cepo para el turismo interno pero esto también le abrió la oportunidad de viajar al extranjero por el fortalecimiento del peso ya que se aumenta el poder adquisitivo. El tipo de cambio es un arma de doble filo: mejora la competitividad internacional, pero reduce la demanda doméstica. La inflación es otro componente del precio, así como los costos operativos e insumos. Aunque los hoteles dolarizan tarifas, muchos de sus costos son en pesos, como salarios, servicios y mantenimiento. El factor inflación encarece los costos internos que se traslada al precio de venta. Afectando negativamente el bolsillo del argentino promedio y en consecuencia, disminuye el turismo interno.

Argentina podría convertirse una vez más en un destino para tour de compras?

-Por lo pronto, seguimos "caros" en dólares. Es decir, no parecería posible ahora mismo ni en un futuro cercano. Para que suceda, estamos supeditados a una devaluación o un tipo de cambio muy alto, una tendencia que no vemos. En conclusión, no estamos baratos en comparación a países limítrofes para venir de ‘shopping’. Sin embargo, las parrillas y Palermo esta lleno de brasileños. No compran ropa pero comen rico !