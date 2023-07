Por el dólar agro, el Banco Central recortó las ventas de dólares en más de un 40% en julio

El resultado de hoy se da en el marco de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para fortalecer las reservas, al aumentar de $ 300 a $ 340 el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales.

El Banco Central compró hoy US$ 177 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que marcó la sexta rueda consecutiva con saldo positivo, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por US$ 118 millones. De esta manera, julio terminó un saldo consolidado negativo de US$ 375 millones, pero recortó el déficit en un 45% respecto a junio.

El resultado de hoy se da en el marco de las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para fortalecer las reservas, al aumentar de $ 300 a $ 340 el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de economías regionales hasta el 31 de agosto. En el balance mensual, el Central compró en la rueda de dólares unos US$ 832 millones, mientras que en la de yuanes vendió unos 8.624 millones (alrededor de 1.207 millones de dólares).

De esta forma, la cifra consolidada de julio refleja ventas por un monto total de US$375 millones. La norma modificó la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) que se lanzó a principios de abril, como una forma de mejorar los ingresos fiscales afectados por la sequía.

Mercado cambiario

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró hoy a $287,92 promedio, con un incremento de $1,36 respecto al último registro, y así marcó un avance en julio de $17,76, equivalente a una suba de 6,57%. Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal cerró con un descenso de un peso, a $ 550 por unidad, con lo que en los últimos 31 días marcó un avance de $ 57.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,7%, a $550,85; mientras que el MEP ganó 0,5%, a $512,28, en el tramo final de la rueda. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de $1,55 respecto al cierre previo, en un promedio de $275,25, mientras que en el mes mostró un incremento acumulado de $18,55 (+7,23%).

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $503,86, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25%-, cotizó a $575,84.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 442 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 69 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.320 millones.

Con información de Télam