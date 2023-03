Las reservas del Banco Central cayeron US$ 554 millones esta semana

En lo que va del mes, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce acumula un rojo de US$ 871,50 millones.

El Banco Central (BCRA) cerró la rueda del viernes con un saldo negativo de US$ 139 millones y en la semana vendió US$ 554 millones. En lo que va del mes, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce acumula un rojo de US$ 871,50 millones.

Esta semana, el Gobierno acordó con el FMI una reducción en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 ante el el efecto de la sequía sobre las exportaciones, al tiempo que mantuvo sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año. La decisión forma parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina, que deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral en las próximas semanas.

En ese sentido, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron hoy que la nueva meta implica "llegar a fin de año con una acumulación de aproximadamente US$ 2.000 millones menos", aunque evitaron dar precisiones sobre el sendero de acumulación para cada trimestre, ya que no se pueden hacer anuncios oficiales sobre los objetivos hasta tanto el Directorio del FMI termine de aprobar el acuerdo alcanzado a nivel del Staff con el Gobierno.

Mercado cambiario

En el mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $ 210,53 promedio, con un incremento de 32 centavos respecto al último registro, y de esta forma, marcó un avance semanal de $2,57, equivalente a una suba de 1,23% Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal se negoció sin cambios, en $383 por unidad y con respecto al viernes pasado avanzó $10.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registró un incremento de 0,8%, a $ 403,97; mientras que el MEP subió 0,6%, a $ 390,90, en el tramo final de la rueda. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 40 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 203,34, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $ 2,61 (+1,30%).

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $ º273,69 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 347,37.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $368,43, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $421,06. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 357 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 12 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 636 millones.

Con información de Télam