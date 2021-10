Dólar blue hoy: volvió a subir y cerró en $191, el pico más alto del año

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 80%.

En una jornada al alza, el Dólar Blue sumó un peso y se ubicó en su valor máximo del año al llegar a los $191. De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 104,89) es alrededor del 80% pero se mantiene lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 365 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 79 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 407 millones.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,8%, a $ 180,17, mientras que el MEP asciende 0,5%, a $ 179,42, en el tramo final de la rueda. En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó un aumento de dos centavos en comparación con el cierre previo, al quedar en un promedio de $99,37.

El intercambio comercial registró en septiembre un superávit de US$ 1.667 millones, sensiblemente superior a los US$ 598 millones de igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En septiembre, las exportaciones sumaron US$ 7.553 millones, con un crecimiento interanual del 59,8%; mientras que las importaciones ascendieron a US$ 5.886 millones, 42,6% más que en igual mes del 2020.

De esta forma, en los primeros nueve meses del año, el intercambio comercial marcó un saldo favorable de US$ 12.322 millones, con una mejora de 4% respecto a los US$ 11.837 millones registrados entre enero y septiembre del 2020. En septiembre, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron: Brasil, China, Chile, India, Estados Unidos, República de Corea, Vietnam, Países Bajos, Perú y España, en ese orden, los cuales en conjunto acumularon el 59,3% del total de ventas externas.