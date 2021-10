Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 22 de octubre

La divisa se vende a precio récord en el año en el mercado paralelo. Cotización del dólar solidario y dólar MEP.

Tras una nueva jornada al alza el día jueves, el dólar blue se ubica en su valor máximo del año al mantenerse en los $191 este viernes 22 de octubre. De esa forma, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 104,89) es alrededor del 80% pero se mantiene lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se vende a $ 180,17, mientras que el MEP ascendió a $ 179,42. En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense quedó en un promedio de $99,37.

El dólar solidario que es aquel que pueden comprar en bancos las personas que tengan cuenta en la divisa extranjera se vende a 172,80 pesos.

El jueves, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 365 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 79 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 407 millones.

El intercambio comercial registró en septiembre un superávit de US$ 1.667 millones, sensiblemente superior a los US$ 598 millones de igual mes del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En septiembre, las exportaciones sumaron US$ 7.553 millones, con un crecimiento interanual del 59,8%; mientras que las importaciones ascendieron a US$ 5.886 millones, 42,6% más que en igual mes del 2020.