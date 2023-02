Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 17 de febrero

La divisa mostró estabilidad a la baja en el mercado paralelo. Qué pasa con las demás divisas.

Luego de bajar un peso en la jornada del jueves, el dólar blue abre este viernes 17 de febrero a $ 378 para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno 98% promedio.

Contado con liquidación y dólar MEP

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un avance de 0,3%, a $ 369,78; mientras que el MEP sube 0,2%, a $ 356,77, en el tramo final de la rueda.

Dólar mayorista

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense abre a $192,83 luego de haber mostrado un incremento de 45 centavos.

Dólar ahorro

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marca un promedio de $259,61 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, cotiza a $329,50.

Dólar Qatar y dólar turista

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $349,47, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $399,40.

Dólar minorista

Por su parte, el dólar minorista se negocia a $ 199,45, con una baja marginal de un centavo respecto de ayer.

Riesgo País

En tanto, el riesgo país mostraba un avance de 1,4%, en 2.024 puntos básicos, de acuerdo al índice que realiza el JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de los países.

Qué pasó el jueves en los mercados financieros

El índice S&P Merval subía 1,73% y se ubicaba en 259.400,29 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 7%. En el panel líder local, los papeles de Grupo Supervielle e YPF anotaban alzas de 4,41% y 4,33%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Tenaris lideraba ese lote con un incremento de 5%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban bajas de hasta 3,1%, mientras que los títulos en pesos marcaban alzas de hasta 1,5%.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 265,222 millones, en futuros MAE US$ 22 millones y en el Rofex US$ 638 millones. El Banco Central terminó la rueda de hoy con ventas por US$ 46 millones para atender la demanda.