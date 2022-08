Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 17 de agosto y el riesgo país

La divisa bajó cuatro pesos el martes. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de bajar cuatro pesos el martes, el dólar blue abre los mercados este miércoles 17 de agosto a 291 pesos. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en cuevas clandestinas se ubica aproximadamente en el 110%.

Contado con Liquidación y Dólar MEP

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cede, a $277,75; mientras que el MEP baja a $ 276,27.

Dólar oficial y mayorista

El dólar mayorista, en tanto, se ubicó en un promedio de $ 135,33. Por su parte, el dólar oficial cerró este miércoles a $ 142.29, un 0,4 % por encima.

Dólar Turista y Dólar solidario

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $185,13 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $234,98. En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $249,22.

Riesgo País

El riesgo país -índice realizado por el JP Morgan para medir el nivel financiero y crediticio de los países- muestra una baja mayor al 3% y se posiciona en los 2.371 puntos básicos.

Qué pasó en los mercados el martes

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con compras por un monto aproximado de US$ 20 millones, con lo que acumula cuatro jornadas consecutivas con saldo a favor en el transcurso del mes. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 510 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 28 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 267 millones.