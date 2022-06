Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de junio y el riesgo país

Tras el cimbronazo en los mercados, la divisa extranjera se dispara en casi todas sus versiones.

El dólar blue mantiene el aumento de cinco pesos registrado el lunes y se vende este martes 14 de junio a $ 215, su valor máximo desde febrero. De esa forma, se ubica por encima del solidario, pero sigue por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio clandestino y el oficial es alrededor del 69%.

La cotización del dólar blue y los dólares bursátiles se debe a la posible suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Frente a la inestabilidad, la mayoría de los operadores se refugió en el dólar y llevó a que se dispare su cotización.

La cotización del dólar oficial está en $127,60, mientras los bursátiles -contado con liquidación y MEP- vienen de operar con alzas de hasta 4,3%. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube a $ 237,32; mientras que el MEP marca un incremento a $ 228,28, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registra un incremento que lo lleva a $122,30. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marca un promedio de $165,88 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $210,54.

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, sube a 2.124 puntos.

Cimbronazo terrible en los mercados este lunes

El S&P Merval tuvo una caída de 2,3% hasta las 87.855 unidades. Retrocedieron mayormente Cablevisión Holding (-3,9%), Grupo Supervielle (-3,8%) y Transener (-3,4%). En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Mercado Libre con 10,4%. También disminuyeron Despegar (-9,5%), Grupo Supervielle (-8,3%) y Globant (-7,3%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 2,6% y superó ligeramente los 2.100 puntos. Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar GD30D (-4,3%), el Bonar AL30D (-4,2%) y el Bonar GD35D (-3,4%).

Según fuentes del mercado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó su participación con compras por más de U$S 25 millones, el registro más alto desde el inicio de junio. La oferta genuina se hizo más fuerte en el último tramo del día, permitiendo buen saldo por la intervención oficial.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 390,504 millones, en futuros MAE U$S 20 millones y en el Rofex U$S 416 millones.