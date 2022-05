Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de mayo y el riesgo país

Las divisas operaron a la baja durante la jornada del miércoles a excepción del oficial.

El dólar blue mantiene la baja de dos pesos registrada el miércoles y se vende este jueves 5 de mayo a $ 201 para la punta vendedora. De esta forma, el dólar paralelo sigue siendo una de las divisas más caras del mercado y la brecha con el dólar oficial mayorista es del 73 por ciento. El miércoles también habían retrocedido levemente los tipos de cambio financieros y las acciones en el mercado local, según los principales indicadores financieros de la Argentina. El riesgo país, además, se mantiene a la baja.

Al dólar paralelo a $201 solamente lo separa menos de $1 del solidario. El dólar oficial, sin los impuestos, aumentó 12 centavos y cotiza a $121,45 para la venta, de acuerdo al promedio en los principales bancos, mientras que en el Banco Nación el billete sube 25 centavos a $121,25.

El dólar solidario, que incluye el 30 por ciento del impuesto solidario y el 35 por ciento del adelanto del impuesto a las Ganancias, se comercializa a $200,39 en promedio, y alcanzó por primera vez ese nivel, mientras que el mayorista avanza 15 centavos a $116,02. Entre los tipos de cambios financieros, el dólar contado con liquidación bajó un 0,8% a $206,96 y la brecha con el tipo de cambio mayorista cede al 78,4%.

El dólar MEP o dólar Bolsa desciende a $205,79 y la brecha quedó en el 77,3% con la referencia del dólar mayorista. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubica en los $204,9.

El riesgo país, índice elaborado por el JP Morgan, muestra una caída del 2,5% en las últimas horas y se ubica en los 1750 puntos. El riesgo país determina la capacidad de pago de la deuda que tiene un país y sigue de cerca el movimiento de los títulos de deuda y se actualiza con frecuencia en todas las jornadas.

Qué pasó en el mercado el miércoles

El Banco Central (BCRA) realizó una compra de alrededor de US$ 90 millones en su intervención diaria en el mercado de cambios, con lo que en los primeros tres días hábiles de mayo sumó cerca de US$ 420 millones a sus reservas, el registro más alto hasta ahora de 2022. Las reservas brutas ascienden a 42.171 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 253,699 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 55 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 562 millones.