Cómo pagar los dólares de la tarjeta en enero de 2026 para ahorrar y evitar los recargos

Los argentinos que realizan gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito cuentan con una alternativa comprobada y legal para evitar el recargo del llamado “dólar tarjeta”, ahorrar hasta un 30% por operación y, en algunos casos, incluso obtener rendimientos financieros mientras organizan sus pagos.

La clave está en pagar directamente en dólares los consumos realizados en moneda extranjera, evitando así la aplicación de percepciones impositivas que encarecen el costo final cuando el resumen se abona en pesos.

En un contexto de normalización parcial del régimen cambiario, pero con incentivos aún vigentes para desalentar el uso de divisas, conocer este mecanismo se vuelve especialmente relevante de cara a enero de 2026, mes en el que muchos usuarios afrontan gastos en dólares acumulados durante viajes, vacaciones o suscripciones internacionales.

Qué es el “dólar tarjeta” y por qué sigue encareciendo los consumos

En Argentina, los consumos en dólares realizados con tarjeta de crédito o débito y pagados en pesos están alcanzados por un recargo del 30%, conocido popularmente como dólar tarjeta o dólar turista.

Si bien desde 2025 ya no rige el Impuesto PAIS, este recargo se mantiene vigente como parte del esquema cambiario actual. Su objetivo es desincentivar la demanda de dólares para gastos corrientes y preservar las reservas del Banco Central.

El impacto es significativo. El recargo se calcula sobre el valor del dólar oficial, lo que eleva sustancialmente el costo final. Por ejemplo, si el dólar oficial cotiza en torno a los $1.200, el dólar tarjeta puede ubicarse cerca de los $1.560, encareciendo cada compra sin que el usuario siempre sea plenamente consciente de ello al momento de consumir.

Este sobrecosto afecta especialmente a:

Compras con tarjeta en el exterior

Servicios digitales contratados fuera del país (streaming, software, plataformas)

Pasajes aéreos, hoteles y paquetes turísticos internacionales

Por eso, cada vez más consumidores buscan alternativas para evitar este recargo, como el uso de dólares propios, billeteras virtuales o la compra de divisas a través del dólar MEP.

Por qué pagar la tarjeta con dólares permite evitar el recargo del 30%

El punto central es que el recargo del dólar tarjeta solo se aplica cuando el saldo en dólares del resumen se paga en pesos. En cambio, si el usuario abona esos consumos directamente en dólares, utilizando divisas propias depositadas en una caja de ahorro en dólares o ingresadas antes del vencimiento del resumen, la percepción del 30% no corresponde.

El problema es que el sistema bancario asume por defecto que el cliente pagará en pesos. Por eso, el resumen de la tarjeta ya viene con el recargo incluido dentro del monto total en pesos a pagar, incluso si el cliente planea cancelar la deuda en dólares. A esto se suma una segunda complicación frecuente: muchos usuarios tienen configurado el débito automático, ya sea por el total o por el pago mínimo. Si no se hace ninguna gestión previa, el banco pesificará automáticamente el saldo en dólares y aplicará el recargo al momento del vencimiento.

Paso a paso: cómo pagar en dólares el resumen de la tarjeta en enero de 2026

Para evitar errores, cargos duplicados o intereses, los bancos recomiendan realizar el procedimiento antes del vencimiento del resumen. El proceso general consta de tres pasos clave:

1. Solicitar un “stop debit”

Es fundamental pedirle al banco que no aplique el débito automático en ese período. Esto puede hacerse por home banking, por teléfono o desde la app del banco. Este paso evita que el sistema cobre automáticamente el resumen en pesos con el recargo incluido.

2. Pagar el saldo en dólares con dólares

El saldo en dólares puede abonarse utilizando fondos de la caja de ahorro en dólares, ya sea por home banking, terminales de autoservicio o, en algunos casos, llevando dólares en efectivo a la sucursal. Cada banco tiene sus propios canales, pero la operatoria suele ser simple.

3. Pagar el saldo en pesos sin el recargo

Una vez cancelada la parte en dólares, resta pagar el saldo en pesos correspondiente a consumos locales. En este punto, el usuario puede descontar el 30% identificado como “Percepción” en el resumen.

Ese importe puede dejarse impago sin generar intereses ni mora. Alternativamente, si se abona por error, el monto debería quedar a favor o ser devuelto en el resumen siguiente, aunque esto puede demorar.

Dado que los procedimientos pueden variar según la entidad, siempre es recomendable consultar previamente con el banco para confirmar los pasos exactos.

¿También se puede evitar el recargo usando tarjeta de débito?

Sí. En el caso de la tarjeta de débito, el mecanismo es incluso más directo. Si el usuario tiene una cuenta en pesos y una en dólares asociadas a la misma tarjeta, puede elegir desde qué cuenta se debitarán los consumos realizados en el exterior. Esta configuración suele estar disponible en el home banking. Si el débito se realiza desde la cuenta en pesos, el banco pesificará el consumo al dólar oficial más el recargo del 30%. En cambio, si se configura para que el débito se haga desde la cuenta en dólares, el consumo se descuenta directamente en moneda extranjera, sin ninguna percepción adicional. Esto permite usar dólares previamente comprados —por ejemplo, vía dólar MEP— a un tipo de cambio más conveniente que el dólar tarjeta, generando un ahorro inmediato en cada operación.