Aduana denunció a pesqueras que triangularon para no liquidar dólares

La DGA denunció a las pesqueras Bal Fish y San Salvador por subfacturar más de 42 operaciones. Podrían aplicar sanciones de más de 1,8 millones de dólares.

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a las pesqueras Bal Fish y Pesquera San Salvador por haber constatado que subfacturaron más de 42 operaciones de exportación de mariscos y a través de pedidos de información a las Aduanas de destino de dichas expotaciones, constataron importantes diferencias. A partir de estas irregularidades, podrían aplicar multas y sanciones por más de 1,8 millones de dólares.

Aduana informó este miércoles, en un comunicado, que ambas empresas realizaron exportaciones "con precios sensiblemente inferiores a los promedios del sector" y estima haber reunido suficientes elementos para probar la existencia de "maniobras de subfacturación, con márgenes que superan el 30% en operaciones trianguladas". La intención detrás de dichas maniobras denunciadas habría sido "evitar la debida liquidación de divisas en nuestro país y ahuecar la base imponible de las operaciones", añadieron en el texto.

Por un lado, la Pesquera San Salvador realizó 32 exportaciones de colas de langostinos, en el período 2021-2022, hacia Perú trianguladas mediante intermediarios radicados en EE.UU., Hong Kong y Uruguay. El organismo a cargo de Guillermo Michel corroboró ,respecto de 32 permisos de embarque, que la mercadería en Perú "fue importada a valores considerablemente superiores a los declarados para las exportaciones en la Argentina", con diferencias del 38%.

"El margen es incluso superior al de operaciones trianguladas de otros exportadores, en las que la diferencia tiende a ser del 10%", indicaron. Por esta razón, la DGA denunció a la empresa por declaraciones inexactas y diferencias injustificadas y, en los términos del artículo 954 del Código Aduanero, podría caberle una multa mínima de US$ 1.553.323,76.



Por otro lado, el organismo también denunció a la empresa Bal Fish, que "triangula el 100% de su ventas" y tiene como principal comprado a Hanjing International Co. Ltd., una empresa radicada en Taiwán. Las exportaciones denunciadas en este caso son 10 permisos de embarque oficializados entre septiembre y octubre del 2021, con Tailandia como destino principal.

A pesar de que las ventas fueron declaradas en US$ 950.960,93, la DGA realizó pedidos de información a la Aduana de Tailandia, y constató que en ese país "la mercadería en cuestión fue importada a precios un 34% mayores", debido a "la refacturación practicada por el tercer operador taiwanés". Ante esto, se solicitó a Bal Fish que justificara el aporte del intermediario pero la documentción presentada "no resultó relevante"; por lo cual la multa mínima que se aplicaría es de US$ 273.045,23.

Con información de Télam y NA.