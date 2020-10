El ministro de Economía, Martín Guzmán, dio una contundente respuesta cuando le preguntaron si se arrepiente de haber vuelto a la Argentina para formar parte del gobierno, luego de más de una década viviendo en los Estados Unidos.

La pregunta fue realizada por Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos, quien le consultó: "Viniste a la Argentina estando viviendo en un lugar muy agradable, enseñando y estudiando. Yo recuerdo una carta que Perón escribió en el 74 antes de morir diciendo no sé para qué vine a la Argentina, acá están todos locos. Era un país aún más loco que el actual, porque había violencia política. Nunca hablando con un amigo ¿te da esa sensación de que están todos locos?"

Guzmán respondió: "No, absolutamente no. A nivel personal, no hay lugar en el mundo que disfrute más que la Argentina y así fue siempre. En los 12 años que viví en Estados Unidos, cada vez que llegaba era una sensación tan linda y el momento de ir al Aeropuerto era totalmente distinto".

El ministro de Economía además dio precisiones de cuál es su función al manifestar que vinieron "a tratar de ayudar lo máximo posible a ordenar la economía argentina. Este es el ambiente que llama a la responsabilidad, a que demos todo lo que podamos para poder avanzar en el sendero que sea virtuoso".

Guzmán negó una devaluación

El ministro adelantó que no devaluarán el peso y que la suba del precio del dólar en el mercado oficial continuará al ritmo de la inflación. El funcionario sostuvo que bajarán el déficit fiscal, sin realizar un ajuste.

"Pese a que tenemos una brecha cambiaria que nos genera ansiedades importantes y que nos ocupa fuertemente, tenemos los instrumentos necesarios para continuar la política cambiaria que venimos llevando adelante y no hacer una devaluación", enfatizó Guzmán.

Acerca de una nota publicada por Marcelo Bonelli en el diario Clarín donde adelantó una devaluación. El ministro volvió a negar: "No, no va a haber devaluación. Vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que va de la mano de la inflación", sostuvo Guzmán, quien agregó que tomaron medidas para reducir la inflación".