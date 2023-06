Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 25 de junio

A cuánto cotiza el dólar blue, el dólar oficial y los del mercado financiero este domingo 25 de junio. El mercado cerró previo a que se conocieran las listas oficiales para las elecciones generales.

Cuando el mercado cerró aún faltaba casi un día para que se cerrara el plazo de inscripción de listas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebrarán el 13 de agosto, por lo que este lunes las miradas estarán centradas en el impacto que habrá generado, entre las principales noticias, la candidatura del actual ministro de Economía, Sergio Massa, a la presidencia por la alianza Unidos por la Patria. El Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 125 millones para atender las necesidades del mercado.

El dólar blue cerró los mercados este viernes 23 de junio a $494 para la venta y presentó una baja de dos pesos. De esta forma, la brecha con el dólar oficial asciende al 90 por ciento, aproximadamente.

Dólar blue

El denominado dólar "blue" o informal bajó dos pesos y cerró en $494 para la venta.

Contado con liquidación y MEP

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación subió 1,3% a $517,71, y el dólar MEP ganó 0,7% a $483,88.

Dólar mayorista

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense se negoció a $253,30, con un aumento de 70 centavos en relación con el cierre previo.

Dólar ahorro

Así, el dólar con el recargo de 30% contemplado en el impuesto PAÍS y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, cotiza en $435.

Dólar turista

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $464,19, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $531,64.

El Banco Central vendió US$125 millones y cerró la semana con saldo negativo de US$204 millones

El Banco Central vendió el pasado viernes US$125 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por más de US$20 millones. De esta manera, la autoridad monetaria culminó la semana con un rojo de US$204 millones. Tras los registros del día, en lo que va del sexto mes del corriente año la autoridad monetaria acumula ventas por US$545 millones, lo que se da en un contexto donde las liquidaciones de operaciones vinculadas a más de 50 cadenas de economías regionales tienen vigente un tipo de cambio diferencial de 300 pesos por dólar hasta el 31 de agosto próximo.



El dólar agro aportó US$ 20.402 millones y en la semana totalizó ingresos por US$ 61,268 millones: "Según fuentes del mercado hoy se acumularon pagos de importaciones en yuanes, demorados por feriados en China durante la semana", señaló el operador cambiario Gustavo P. Quintana al explicar los movimientos. El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$ 385 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por más de US$76 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$730 millones.