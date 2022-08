Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 6 de agosto

En el cierre de la semana el tipo de cambio paralelo tuvo una suba de dos pesos. A cuánto está el dólar blue hoy.

El dólar blue anotó una suba de dos pesos y cerró a $ 293 sobre el final de la semana para el mercado cambiario, De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en el 120%.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación con ventas por U$S 95 millones, totalizando en los primeros días de agosto cerca de U$S 700 millones de ventas netas. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 470,793 millones, en futuros MAE U$S 139,200 millones y en el Rofex U$S 521 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 131,27 para la compra y a $ 139,72 para la venta, con una suba de cinco centavos en relación con el cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se posicionó en los $230,77

En cuanto a los dólares financieros, el MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el GD30 se ubican en los $ 280,37 y $ 296,81, respectivamente.

Asimismo, el dólar cripto, implícito en la cotización de algunas criptomonedas, cuenta con un precio de venta de $284 y uno de compra de $271, en promedio.