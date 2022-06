Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sàbado 25 de junio

El tipo de cambio paralelo termina la semana con ligeras subas y se ubica por encima del solidario.

El dólar blue escaló un peso y se vendió a $ 225, un nuevo récord histórico establecido sobre el final de la semana para el mercado cambiario. De esa forma, se ubicó por encima del solidario, pero siguió por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 74%.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por U$S 95 millones para atender la demanda de divisas. En la semana, la autoridad monetaria efectuó ventas por unos U$S 250 millones y en el mes acumula pérdidas por U$S 600 millones.

Dólar oficial

El dólar oficial no registró cambios y se comercializó en los $ 128,75.

Dólar solidario

El dólar solidario, el cual surge de sumarle al oficial un 30% de impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, se posicionó en los $ 212,44.

Dólar MEP y CCL

El dólar financiero cotizó en rojo. El MEP o “Bolsa” retrocedió 1,3% hasta los $ 228,69. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) disminuyó 1,8% hasta los $ 233,01. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron a la baja: el MEP atado al GD30 decreció 1,5% hasta $ 228,83 y el CCL Cedear cedió 1,1% hasta los $ 234,47.