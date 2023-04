Massa anunció un dólar de $300 para exportaciones de soja y economías regionales

(Agrega información y declaraciones del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo)

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy la implementación de un dólar diferencial de $300 para las exportaciones del complejo sojero y las economías regionales, con el objetivo de aumentar las ventas al exterior y fortalecer las reservas.

"Hemos decidido avanzar no solamente con soja sino también con las economías regionales", señaló el ministro en relación al nuevo valor de $300 que tendrá el dólar para las exportaciones de ambos sectores.

Massa hizo el anuncio acompañado por su equipo económico, empresarios del sector agroexportador, representantes de cámaras empresariales y legisladores nacionales.

En el caso del dólar soja el Programa de Incremento Exportador (PIE) estará vigente entre el 10 de abril y el 31 de mayo, en tanto el beneficio para las más de treinta economías regionales comprendidas en la medida comenzará en la misma fecha pero se extenderá hasta el 30 de agosto.

"Mejoramos el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para paliar pérdidas pero además para incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas", explicó el ministro.

En el caso de los beneficios para las economías regionales serán aplicables en la medida que "participen del programa de precios, mantengan los empleos y garanticen volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios".

"Queremos que esa ganancia mayor y esa recuperación de competitividad se vea reflejada en los precios de mercado interno. Desde mañana y hasta el próximo viernes vamos a ir incorporando una a una a las economías regionales bajo las condiciones mencionadas", remarcó el ministro.

Dentro de los alcances del nuevo dólar para las exportaciones de soja y economías regionales, Massa también anunció beneficios fiscales para las productores afectados por la sequía.

"Pretendemos que se suspendan ejecuciones fiscales y bancarias, como así también las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado", indicó.

Al respecto, añadió que el objetivo es que "esos 69.000 productores, afectados por la peor sequía de la historia, sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino les facilita el acceso al mercado de crédito para encarar una mejor etapa a partir de mayo, con las llegadas de las lluvias".

Respecto a la liquidación de divisas que podría registrase durante la totalidad de la duración del dólar soja, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, previó que se producirá "un ingreso importante".

"Entendemos que entre los dos ejes que tiene el decreto va a haber una recomposición importante de los ingresos del estado, un mejoramiento de los dólares del Banco Central y, también, la mejor recaudación nos va a permitir llevar adelante mas programas que atiendan a los productores en sequía", sostuvo.

Así, Bahillo indicó que se espera el ingreso de "alrededor US$ 5.000 millones por parte del complejo sojero", mientras que a este total se sumarían "algo más US$ 4.000 millones" de las economías regionales, dijo a título personal, ya que se espera un incremento de entre el 25% y 30% en las exportaciones por este incentivo a los US$ 3.500 millones que comercializa regularmente para el período del año coincidente con la ventana del "dólar agro".

Desde la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) indicaron que "la ventana de siete semanas podría implicar, si el mercado reacciona favorablemente, un ingreso de divisas estimado en cinco mil millones de dólares según se analizó internamente".

El presidente de la entidad, Gustavo Idígoras, señaló que "esta medida es un reconocimiento de la necesidad de tener un tipo de cambio competitivo y único, nos gustaría que se mantenga de manera permanente".

Por su parte, las entidades agropecuarias integrantes de la Mesa de Enlace consideraron que "el tipo de cambio de una economía deber ser único y libre; no sirven medidas transitorias que incluyen a algunos y no a todos" y afirmaron que la medida es "un nuevo parche a la economía".

El paquete de medidas anunciadas por Massa se completó con una advertencia para que los exportadores liquiden divisas que retienen de forma irregular, tras el vencimiento del plazo de 180 días para liquidarlas.

"La tercera medida está enfocada a esos más de 3.700 millones de dólares de empresas argentinas exportadores que no han cumplido con la liquidación de los dólares que exportaron", afirmó.

En ese caso, advirtió que serán "muy duros, activando un mecanismo de suspensión del CUIT, vencidos los plazos establecidos en el decreto", que será de 30 días.

"Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central se trasformen en personas no hábiles comercialmente", advirtió.

En este sentido, aseveró que esas maniobras irregulares "les hacen daño no solamente a las empresas argentinas y a las economías que trabajan, producen y exportan, sino también a la credibilidad y la fortaleza de la moneda argentina".

Para el ministro "vender trabajo argentino al mundo es lo único que va a cambiar esa recurrente idea de que cada diez años entramos en crisis".

"Ese vender trabajo argentino al mundo necesita del talento, de la inversión de nuestras empresas, pero también de un Estado activo que ponga por delante medidas que promuevan esas exportaciones para que Argentina gane todos los días un poquito más de posiciones de mercado frente al mundo", concluyó el jefe del Palacio de Hacienda.

Acompañaron a Massa y su equipo económico el titular del Banco Central, Miguel Pesce; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; el titular de CIARA, Gustavo Idígoras, junto a representantes de empresas del sector y cámaras que las nuclean.

Con información de Télam