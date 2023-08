Los exportadores de granos superaron la meta inicial del PIE 4 e ingresaron US$ 2.127 millones

La liquidación de dólares por los agroexportadores dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE IV) alcanzó hoy los US$ 2.127 millones y superó así la meta de US$ 2.000 millones hasta el 31 de agosto, informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Tras ingresar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) durante la jornada US$ 153,3 millones, el sector exportador liquidó un total de US$ 2.126,7 millones desde el 25 de julio, fecha en la que se aumentó el tipo de cambio diferencial hasta los $340 por dólar y se incluyó dentro del PIE al maíz y la cebada cervecera.

Asimismo, el 295/2023 reingresó al programa a los cultivos de girasol, cebada forrajera y sorgo.

"Tras el restablecimiento del Programa de Incremento Exportador con el Decreto 378/2023 (norma que elevó el tipo de cambio de $300 a $340), hoy se aportaron US$ 153,31 millones. Luego de 15 días hábiles, se alcanzaron los US$ 2.127 millones, superando la meta de US$ 2.000 millones", indicó Ciara-CEC en su cuenta oficial de Twitter.

Con información de Télam