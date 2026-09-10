Se disparó la inflación de alimentos por la suba del pan y la carne: fue de 3% en una semana, la más alta en casi tres años

Los precios de alimentos y bebidas aumentaron 3% durante la segunda semana de septiembre, según un relevamiento de LCG, y alcanzó el registro más alto en dos años y medio. Panificados, verduras y carnes fueron los productos que más presionaron sobre el índice, que se disparó fuertemente en el arranque del mes.

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Los precios de los alimentos volvieron a acelerarse con fuerza durante la segunda semana de septiembre y treparon al registro más alto desde marzo de 2024. Después de varias semanas con variaciones marginales, el relevamiento de la consultora registró un incremento del 3% en alimentos y bebidas en apenas siete días. El salto estuvo concentrado principalmente en los productos de panificación, cereales y pastas, las verduras y las carnes.

El dato marca un fuerte cambio respecto de la semana anterior y vuelve a poner el precio de los alimentos en el centro de la evolución del costo de vida. De acuerdo con el informe, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas también se aceleró y llegó al 1,5%, con una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto de la medición previa.

Panificados, verduras y carnes, al frente de las subas

El principal aumento de la semana se registró en productos de panificación, cereales y pastas, que tuvieron una suba del 9,2%. Se trata, por lejos, del incremento más elevado entre las categorías relevadas.

En segundo lugar aparecieron las verduras, con un aumento del 6,2%, mientras que las carnes avanzaron 2,7% durante la segunda semana de septiembre. Estos tres rubros explicaron prácticamente toda la inflación semanal registrada para el conjunto de alimentos y bebidas.

El resto de los productos presentó movimientos más moderados. Entre las categorías relevadas también se encuentran las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, condimentos y otros productos alimenticios, aceites, azúcar, miel, dulces y cacao, frutas, lácteos y huevos y comidas listas para llevar.

Qué pasó con los alimentos durante el último mes

El comportamiento de las últimas cuatro semanas muestra que la presión sobre los precios no se limita al fuerte salto registrado durante los últimos siete días. En ese período, las bebidas e infusiones para consumir en el hogar acumularon un incremento del 4,5%, convirtiéndose en el componente que más incidencia tuvo sobre la inflación promedio de los alimentos. Según LCG, más de un tercio del aumento registrado durante las últimas cuatro semanas se explica por esta categoría.

Las verduras también mostraron una fuerte aceleración, con un aumento del 4% en las últimas cuatro semanas. En tanto, los productos lácteos y huevos avanzaron 1,6%. La evolución de estos rubros explica por qué, pese a las semanas anteriores de mayor estabilidad, el promedio mensual de los alimentos volvió a tomar impulso.

Una aceleración después de semanas de estabilidad

El informe destaca que el salto de la segunda semana de septiembre se produjo después de un período caracterizado por movimientos de precios mucho más acotados. La medición muestra que los precios habían atravesado varias semanas con variaciones marginales, negativas o nulas antes de volver a registrar un aumento significativo.

Además, dentro de la canasta relevada se redujo de manera sensible el porcentaje de productos cuyos precios registraron caídas, otro elemento que contribuyó a la aceleración del índice. El relevamiento de LCG se realiza mediante web scraping sobre unos 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados, con cortes semanales los miércoles. Los ponderadores utilizados corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.