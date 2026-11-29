El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica y profesor de Macroeconomía en la Universidad del Salvador, sostuvo que el regreso del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos responde a un esquema cambiario insostenible y a que el programa económico no logró el retorno pleno a los mercados financieros internacionales.

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En una entrevista con Infobae, el analista vinculó la tensión financiera con la escasez de divisas, el peso de los vencimientos de deuda para 2027 y el enfriamiento de la actividad.

¿Por qué el esquema cambiario presiona al riesgo país?

De acuerdo con Caprarulo, la suba del indicador soberano se explica principalmente por factores internos dentro de un escenario global más adverso. Entre el 31 de julio y el 24 de noviembre, el riesgo país argentino trepó 659 puntos básicos, la mayor variación de América Latina, por delante de Ecuador (+196 pb) y Bolivia (+163 pb), mientras que el resto de la región promedió +38 pb.

El economista señaló que la dinámica cambiaria y la acumulación de reservas se debilitaron en el último tramo del año:

Caída en la compra de divisas: el Banco Central compró en promedio USD 2.000 millones mensuales durante los primeros siete meses, pero el ritmo bajó con fuerza hasta llegar a USD 345 millones en noviembre.

Dos caminos para corregir: frente a un esquema que considera insostenible, planteó que el Gobierno enfrenta dos alternativas para eliminar la brecha cambiaria: desarmar las restricciones vigentes o convalidar una mayor corrección del tipo de cambio oficial.

Efecto sobre el mercado: si esas medidas reducen la brecha entre el dólar oficial y el CCL —por un mayor costo de dolarizar y menor necesidad de cobertura— y se lee de forma positiva, el riesgo país podría descomprimirse, siempre que se amplíen o refuercen las fuentes de financiamiento.

“Tenemos este índice de riesgo país por un esquema cambiario insostenible y un programa económico que falló en uno de sus principales objetivos: volver a los mercados financieros internacionales", sostuvo Caprarulo

¿Alcanzan los dólares para los vencimientos de deuda en 2027?

La fragilidad cambiaria se cruza con las dudas sobre cómo se cancelarán los compromisos en moneda extranjera. Para los vencimientos de enero de 2027 —calculados en USD 4.400 millones—, Caprarulo consideró positivo que el ministro de Economía, Luis Caputo, detallara las fuentes previstas (privatización de AySA, préstamos de organismos multilaterales y compra de dólares al BCRA con pesos del superávit primario), ya que el Tesoro tenía menos de USD 200 millones depositados en el Banco Central.

Aun así, advirtió que el plan financiero presentado en julio para 2027 quedó obsoleto —como lo refleja el pedido formal para activar el swap con China— y proyectó tensiones mayores hacia adelante:

Brecha con las reservas netas: tras despejar enero, quedarían unos USD 12.000 millones por pagar a acreedores privados durante el resto de 2027, lo que supera en USD 3.800 millones las reservas netas estimadas luego de restar los USD 1.800 millones que el Tesoro compraría al BCRA para enero.

Menor oferta y más demanda: el índice de estabilidad financiera elaborado por Analytica cayó a niveles de enero ante una mayor demanda potencial de dólares y el cierre de alternativas como la emisión de deuda local en moneda extranjera.

Asistencias externas: sobre un eventual respaldo del Tesoro de Estados Unidos tras las elecciones legislativas de medio término o del swap con China, señaló que ambas líneas dependen de la aprobación del acreedor al pedirse y que los swaps bajan costos, pero no los evitan.

¿Qué impacto tiene en la dolarización, la actividad y el 2027?

Al descartar la dolarización como salida a las turbulencias cambiarias y financieras, Caprarulo argumentó que no existían condiciones financieras para una implementación ordenada y que renunciar al tipo de cambio nominal traslada los shocks externos a la actividad, el empleo y los salarios. Como ejemplo, recordó que Ecuador —con economía dolarizada— tuvo la segunda mayor alza del riesgo país en la región desde fines de julio y apuntó que un cambio de régimen monetario requiere debate en el Congreso y plantea discusiones constitucionales.

En su diagnóstico general del plan económico, al que calificó con un 5 sobre 10, contrapuso la baja de la inflación —que pasó de un promedio mensual del 11,6% entre agosto y noviembre de 2023 a cerca del 2% en el mismo período de 2026, con inflación núcleo debajo del 2% desde mayo— y la recuperación del superávit fiscal primario con el estancamiento de la actividad y el deterioro social: