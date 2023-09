El Presupuesto 2024 llega al Congreso: las claves de la "ley de leyes"

Este viernes Massa enviará al Parlamento el proyecto del Presupuesto 2024. El desafío del déficit cero, y el análisis de un conjunto de beneficios impositivos a los sectores privados.

Este viernes ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto 2024. De esta manera, el ministro de Economía y candidato por UxP, Sergio Massa, hará oídos sordos al planteo de Javier Milei para postergar el debate por el escenario electoral. La ley de leyes propondrá para el próximo año el déficit cero, con la inclusión de una separata con la que se propone discutir un conjunto de beneficios impositivos al sector privado. Desde Economía indicaron que para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas habría que revisar cada uno de esos “beneficios”. El inicio del debate presupuestario estará tenido por el clima electoral. En este sentido, la oposición rechazó discutir el proyecto de Ganancias enviado por Massa, donde se propone la eliminación de la cuarta categoría.

El oficialismo ratificó que presentará "en tiempo y forma" el proyecto del Presupuesto 2024, que establecerá los recursos, las fuentes de financiamiento y los gastos de los que dispondrá la administración pública nacional para el año próximo. El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que la conducción de la Cámara "está organizando una reunión para después de la sesión del martes próximo para ir analizando el cronograma de debate”.

“La necesidad de continuar en 2024 con una administración fiscal ordenada, resultaría oportuno proponer al Honorable Congreso de la Nación la aprobación de una Ley de Presupuesto para el año 2024 cuyo resultado sea déficit primario cero. Se propone incluir una separata que detalle el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas, tal como se hizo en ocasión de remitir el Proyecto de la actual Ley Nº27.701 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el año fiscal 2023”, explicaron desde Economía.

Para este año, el acuerdo cerrado con el FMI implica alcanzar un déficit del 1,9% del PBI. Para alcanzar el objetivo del ordenamiento de las cuentas públicas, Economía propuso analizar todas las exenciones impositivas y beneficios a diferentes empresas y sectores que representarían el 4,5% del PBI, según indicaron desde Economía.

Estos gastos tributarios van desde el Impuesto a las Ganancias que no pagan los jueces, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, programas de fortalecimiento a las pymes, o la promoción a la Economía del Conocimiento y el bioetanol, tal como quedó consignado en la misma separata incluida en el proyecto del Presupuesto 2023, nunca tratada en el Congreso.

Separata

El texto de la separata incluida en el Presupuesto de este año permite vislumbrar algunos sectores económicos, altamente rentables, que siguen recibiendo algún tipo de beneficio fiscal por parte del Tesoro nacional, en un contexto complejo para la macroeconomía.

Por ejemplo, en el capítulo Contribuciones a la Seguridad Social, las empresas de comunicación audiovisuales pueden computar como crédito fiscal en IVA los aportes patronales. Este beneficio podría entenderse en el caso de pequeños medios de comunicación de las provincias. ¿Pero debe correr también para el Grupo Clarín o América o La Nación+? Este podría ser el inicio de un intenso debate.

El Capítulo Impuesto sobre Combustibles se incluye una exención para el biodiesel utilizado en la generación de energía eléctrica. También se permite computar como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias del 45% del impuesto sobre combustibles líquidos contenidos en las compras de gas oil, a los servicios de transporte, actividad minera y agropecuaria.

Massa propone la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, todavía no se pronunció sobre la situación de los jueces y funcionarios de los Poderes judiciales de Nación y provinciales. Sin embargo, este punto fue incluido en la separata del Presupuesto 2023. De acuerdo a los cálculos oficiales, las exenciones se ubicarían este año en torno a los 237.850 millones de pesos, alrededor del 0,16% del PBI.

También podrían analizarse las exenciones en Ganancias “obtenidas por personas humanas residentes en el país, provenientes de la compraventa de acciones y demás títulos valores con cotización en bolsas”. El Ministerio de Economía carece de datos sobre los montos que el fisco se pierde en recaudar. Así de opaco resulta el sector financiero.

Otros debates

La semana pasada, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, había propuesto suspender el envío del proyecto presupuestario al Congreso. Massa rechazó lo dicho por el libertario. El pedido del libertario no había sido solo que el tratamiento del Presupuesto fuera luego de las elecciones de octubre sino que Massa suspendiese la obligación legal de enviarlo en la fecha tope indicada del 15 de septiembre.

La titular de la Cámara de Diputado, Cecilia Moreu, explicó que hasta el martes el bloque del Frente de Todos en la Cámara baja estará abocado al tratamiento de los proyectos de eliminación del impuesto a las ganancias, la creación de nuevas universidades y la ampliación de derechos para trabajadores no registrados. Y que recién luego, a partir del miércoles, se definirá la agenda o cronograma para el tratamiento del Presupuesto.

La titular de la Cámara de Diputados anticipó que el próximo lunes se dará dictamen sobre el proyecto de eliminación de Ganancias para los trabajadores, para que sea puesto en consideración del recinto el martes.

“Estamos trabajando intensamente para lograr que el martes sean sancionadas estas tres leyes", dijo Moreau, y, sobre la postura de Juntos por el Cambio, señaló que "resulta extraño y creo que se están equivocando y especulando electoralmente si no vienen". "Me acuerdo del aviso de Mauricio Macri sobre la eliminación del impuesto a las ganancias en la campaña de 2015. Ahora que tenemos la oportunidad como país de dejar afuera a 800.000 trabajadores de este impuesto injusto, que JxC no venga es al menos cínico, hipócrita y mezquino”, concluyó Moreu.