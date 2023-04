Comisión de Transporte recibió a representantes de Fatap para acordar soluciones para el sector

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados recibió hoy a representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), quiénes advirtieron sobre la falta de envío de fondos por parte del Estado para el pago de salarios, y reclamaron la sanción de una ley Federal para resolver la situación que atraviesa el sector.

"Se va a venir un conflicto más importante en el transporte porque no podemos funcionar sin el aporte del Estado, que hizo que los fondos no estuvieran en tiempo y forma. Si no buscamos una salida con una ley Federal de Transporte, el transporte del interior va camino a desaparecer", aseguró Gerardo Ingaramo, representante de Fatap.

El Ministerio de Transporte, a través de sus técnicos, logró esta mañana acercar posiciones con las empresas de colectivos que levantaron al mediodía el lockout anunciado para esta tarde.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, a las 16, se mantiene la reunión convocada por el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, con los dirigentes empresariales del sector.

En tanto que esta mañana Ingaramo sostuvo ante los diputados que "el transporte no puede funcionar sin este sustento del Estado", y dijo que "hace cinco años que las empresas de transporte del interior no renuevan sus unidades".

Según las empresas, que levantó la medida de fuerza prevista para esta tarde de 13 a 16 tras un acuerdo con el Gobierno, "el Estado no cumplió su compromiso de actualizar la determinación de los costos a valores de marzo, con precios e indicadores objetivos y representativos de la realidad económica del mercado".

Previamente, la comisión que preside el radical jujeño Jorge Rizzotti aprobó una serie de proyectos de resolución, entre ellos, el que designa con el nombre de La Paternal-Diego Armando Maradona a la estación actualmente denominada La Paternal del Ferrocarril línea San Martin, de ese barrio porteño.

Además, en la reunión se avanzó en el dictamen de un proyecto del diputado nacional José Luis Gioja (FdT) que busca incorporar a los vehículos eléctricos a la actual Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que permitirá la circulación de autos y motos a propulsión eléctrica, cumpliendo con las condiciones requeridas y la obligatoriedad de los elementos de seguridad.

Asimismo, se aprobó el proyecto que propone designar con el nombre Julio Cesar Strassera al tramo de la Ruta Nacional N° 9 desde Arroyo los Cedros -provincia de Jujuy, límite con la provincia de Salta- hasta el límite internacional Puente Horacio Guzmán-La Quiaca, en la provincia de Jujuy.

También, se aprobó el texto que propone designar a la Ruta Nacional 150 que atraviesa las provincias de La Rioja y San Juan con el nombre de Gabriela Mistral, así como otros proyectos de resolución.

Con información de Télam