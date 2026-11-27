La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtió que la desregulación de los productos biomédicos impulsada por el Gobierno puede comprometer la seguridad de los pacientes. El reclamo apunta a la Resolución 1742/2026 del Ministerio de Salud que, desde este sábado, deja de exigir un farmacéutico como director técnico en las empresas que fabrican, importan o comercializan insumos como jeringas, agujas, guías de suero y materiales de sutura.

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La presidenta de COFA, Alejandra Gómez, respondió así al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que celebró la medida en la red social X. Según la entidad, se cambiaron los requisitos para ejercer la dirección técnica sin definir antes qué competencias deberán acreditar los nuevos responsables ni cómo se fiscalizará la actividad.

"En materia de salud pública, primero se establecen las garantías sanitarias y después se modifican las regulaciones. No al revés", sostuvo Gómez en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

Qué cambia con la Resolución 1742/2026

La norma, firmada por el Ministerio de Salud, elimina la obligación de contar con un farmacéutico como director técnico en determinados establecimientos dedicados a productos biomédicos. Hasta ahora, ese rol estaba reservado a profesionales farmacéuticos.

La resolución entra en vigencia este sábado 28 de noviembre. Para COFA, el problema no es que se abra la función a otras profesiones, sino que se haga sin reglas previas sobre formación y controles.

Qué productos están en juego: jeringas, agujas y sueros

El punto central de la advertencia es el tipo de insumo alcanzado por la medida. "Estamos hablando de jeringas, agujas, guías de suero y de transfusión, materiales de sutura e hilos quirúrgicos. Una falla de calidad o de esterilización puede tener consecuencias graves para un paciente", explicó Gómez.

Para la entidad, estos productos no pueden recibir el mismo tratamiento que cualquier bien de consumo. "No se puede tratar a una jeringa o a una guía de suero como a cualquier producto de consumo", remarcó la dirigente.

COFA sostiene que el director técnico cumple una función sanitaria y no administrativa. "La dirección técnica no es una formalidad burocrática. Implica asumir una responsabilidad profesional y sanitaria", afirmó Gómez.

En la misma línea, defendió la exigencia vigente como una herramienta de prevención: "La formación farmacéutica no es una barrera burocrática. Responde a la necesidad de contar con profesionales capacitados para prevenir riesgos sanitarios".