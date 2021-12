Las 10 lecciones que el FMI no aprendió del 2001 y que Alberto pidió reevaluar

El organismo multilateral de crédito ya había hecho una revisión sobre su accionar durante la crisis económica del 2001, aunque sus recetas no parecen haber cambiado demasiado. El rol del organismo como corresponsable de los procesos de degradación social.

En la clausura de la conferencia de la UIA, el presidente Alberto Fernández remarcó que el acuerdo por la deuda externa no será en base a un programa de ajuste y le reclamó al FMI que también haga "una evaluación" sobre el fracaso del plan económico durante el gobierno de Mauricio Macri. El organismo multilateral de crédito ya había hecho una revisión sobre su accionar durante la crisis económica del 2001, aunque sus recetas no parecen haber cambiado demasiado.

El directorio del Fondo tratará el informe que analizará el préstamo otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri la semana del 20 de diciembre, cuando se cumplan 20 años del estallido social que terminó con el gobierno de Fernando De la Rua. La intención del organismo es "buscar lecciones que sirvan para no repetir errores a futuro". Sin embargo, los antecedentes sobre este tipo de exclamaciones no traen los mejores recuerdos y el Fondo volvió a protagonizar uno de los procesos de destrucción social de forma acelerada.

Para realizar esta "autocrítica", el FMI cuenta con una oficina independiente, que no responde directamente al organismo, y que tiene potestad para contar con toda la información de la que disponga el staff técnico para diseñar sus informes. Fue hace dos décadas cuando esa oficina se materializó, y tuvo como primer objetivo analizar el papel que tuvieron las autoridades del Fondo durante la crisis argentina de fines de 2001.

El 30 de junio de 2004 se publicaron diez lecciones que el Fondo incorporó para negociaciones posteriores con los países miembros, las cuales tienen que ver con la supervisión de políticas económicas y diagramación de los programas, la gestión de la crisis argentina y el proceso decisorio. Estas fueron las principales conclusiones que sacó el organismo sobre la peor crisis en la historia argentina.

Lección 1: Régimen cambiario

Si bien la elección del régimen cambiario corresponde a las autoridades del país, el FMI debe ejercer una firme supervisión para velar por que el régimen escogido sea congruente con las demás políticas y se ajuste a las restricciones. Parte del problema reside en que los costos y beneficios de los distintos regímenes cambiarios, sobre todo las rigurosas exigencias que impone el mantenimiento de una paridad fija, generalmente no suelen ser tema de discusión en los debates políticos internos de cada país.

Lección 2: Deuda sostenible

El nivel de deuda sostenible para las economías de mercado emergentes en un contexto de apertura de la cuenta de capital puede ser más bajo de lo que se había pensado, dependiendo de las características económicas del país.

Lección 3: La firmeza del programa acordado

La decisión de las autoridades de dar carácter precautorio a un acuerdo plantea el riesgo de que, en la práctica, las normas para obtener respaldo del FMI se debiliten. Cuando no existe una necesidad apremiante de balanza de pagos, puede ser mejor no celebrar ningún acuerdo y someter al país a la disciplina del mercado y no a las revisiones del programa que realiza el FMI, sobre todo cuando hay dudas sobre la capacidad del país para llevar a cabo un programa de reformas enérgico.

Lección 4: Quién es el dueño del programa

Si bien es esencial que el país se sienta dueño de los programas que serán respaldados por el FMI, esto no es suficiente, ya que pueden obtenerse resultados no deseados si lo decidido por las autoridades implica que se aplicarán políticas mal orientadas o excesivamente débiles. La identificación del país con el programa es importante, sobre todo en ámbitos de política económica que tienen repercusiones sociales de gran alcance, pero a menudo hay una relación inversa entre el grado de identificación del país con el programa respaldado por el FMI y la firmeza de las políticas plasmadas en el mismo.

Lección 5: La macro y la historia económica

Un desempeño macroeconómico favorable, incluso si se mantiene durante cierto período, puede ocultar deficiencias institucionales subyacentes, las que pueden convertirse en obstáculos insuperables para restablecer rápidamente la confianza, si el crecimiento se ve interrumpido por acontecimientos externos desfavorables. La crisis argentina deja la enseñanza de que es muy difícil modificar deficiencias institucionales que están muy arraigadas en el sistema político, y que no está claramente definido el papel que puede desempeñar un agente externo, como el FMI, en el proceso de reforma. Cuando los cambios, de por sí difíciles, no se producen, ni aún cuando los resultados macroeconómicos son favorables, probablemente sea contraproducente que el FMI mantenga una relación de largo plazo con el país a través de programas

Lección 6: Alternativas al plan

La decisión de respaldar un determinado marco de política económica entraña necesariamente una evaluación probabilística, pero es importante que la evaluación sea lo más rigurosa posible y que se cuente, desde un inicio, con una estrategia contingente en caso de que no se materialicen algunos supuestos críticos.

Lección 7: Solidez

El enfoque catalítico para resolver una crisis de la cuenta de capital funciona únicamente en condiciones muy estrictas. Primero, las variables económicas fundamentales deben ser sólidas. Segundo, el gobierno debe gozar de credibilidad en lo que respecta a sus medidas de política y su actuación pasada, para infundir confianza en los mercados de que se atenderán debidamente sus inquietudes. Tercero, debe realizarse un análisis serio de la sustentabilidad de la deuda que muestre, con una alta probabilidad, que el país no es insolvente. Cuarto, debe considerarse, en base a una evaluación detallada, que el régimen cambiario es sostenible

Lección 8: Reestructuración de la deuda

La ingeniería financiera en forma de reestructuración de la deuda voluntaria y basada en el mercado es costosa, y es poco probable que mejore la sustentabilidad de la deuda si se emprende en condiciones de crisis sin contar con una estrategia económica creíble e integral. la ingeniería financiera solo puede ser una de las piezas de un marco global de políticas económicas

Lección 9: No ir a fondo con las reformas

Si se retrasa la adopción de las medidas necesarias para resolver una crisis, puede elevarse mucho su costo final. Cuando los cambios de política económica requeridos tienen un alto costo inicial, es comprensible que las autoridades del país en cuestión opongan una resistencia sistemática al cambio y presionen para obtener mayor financiamiento oficial durante todo el tiempo posible.

Lección 10: La autocrítica sobre las decisiones

Para reducir al mínimo los errores y aumentar la eficacia, debe mejorarse el proceso de toma de decisiones en el FMI en cuanto al análisis de riesgos, rendición de cuentas y predictibilidad.