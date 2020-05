FMI celebró el acercamiento entre Argentina y los bonistas para llegar a un acuerdo por la deuda

Se acerca la fecha límite para que el Gobierno llegue a un acuerdo con los bonistas por el pago de la deuda. El Fondo Monetario Internacional se mostró optimista y consideró que el arreglo entre ambas partes "aún puede ser alcanzado".

Así lo comunicó el vocero del Fondo, Gerry Rice, durante una conferencia virtual, quien afirmó que la entidad no quiere “especular con el resultado de las negociaciones entre el país y los acreedores”. "En las negociaciones bilaterales de Argentina con acreedores privados, nos alienta la disposición de ambas partes a continuar las conversaciones para llegar a un acuerdo", expresó Rice y dijo que esperan "encontrar un acuerdo para establecer un camino sostenible en el futuro".

Sobre el estado de la relación entre Argentina y el FMI el funcionario precisó que “hasta ahora, no comenzamos ninguna negociación para ningún acuerdo con la Argentina”. “Esta es la postura de las autoridades argentinas y la respetamos", sostuvo Rice y agregó: "tenemos un diálogo activo y constructivo, pero aún no hemos iniciado discusiones sobre un programa apoyado por el FMI. No tengo un calendario sobre los próximos pasos”.

Además, teniendo en cuenta el difícil contexto por la pandemia, Rice dijo que el FMI está "comprometido en apoyar a países que afrontan una crisis de deuda insostenible, en caso de que se considere adecuado".