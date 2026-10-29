En la comparación interanual, el incremento fue de 6205 millones de dólares que se extienden hasta los 10.000 millones de endeudamiento extra en relación al segundo trimestre de 2024.

La deuda externa total del sector privado se ubicó, al segundo trimestre del año, en los 113.516 millones de dólares, una caída trimestral de 284 millones. El dato corresponde al informe trimestral sobre deuda externa elaborado por el Banco Central. En la comparación interanual, el incremento fue de 6205 millones de dólares que se extienden hasta los 10.000 millones de endeudamiento extra en relación al segundo trimestre de 2024. La deuda por importaciones de bienes sigue acumulando el mayor stock con 36.383 millones de dólares, seguido por los préstamos financieros (31.961 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (22.303 millones).

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¿A cuánto ascienden los vencimientos de la deuda privada que vencen antes de 2027?

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Otro dato que tiene fuerte impacto de cara al 2027 son los vencimientos de la deuda externa. Al cierre del primer semestre, incluyendo la deuda exigible y la que se otorgó sin fecha de vencimiento pactada, las empresas deberán afrontar dentro del año siguiente vencimientos de capital de deuda comercial por 53.159 millones de dólares (96% del total de deuda comercial) y vencimientos de capital de deuda financiera por 23.770 millones de dólares (un 41% del total de deuda financiera).

“Cabe destacar que el perfil de vencimientos de la deuda financiera evidenció un alargamiento de plazos respecto del año anterior, reflejado en una menor concentración de vencimientos de corto plazo y una mayor participación de aquellos con vencimiento a 5 años o más”, puede leerse en el informe del BCRA.

El principal endeudamiento es con empresas del mismo grupo

En relación a la deuda comercial, el principal acreedor corresponde a las empresas de un mismo grupo societario, con una participación del 55% del total. En este rubro se destaca la industria manufacturera como el principal sector deudor, seguido por comercio al por mayor con un stock de 11.907 millones, y los sectores de los hidrocarburos y la minería con 3948 millones de deuda comercial. El total de la deuda comercial asciende a los 55.610 millones.

“La caída de la deuda comercial estuvo explicada por la reducción de la deuda por exportaciones de bienes por 1155 millones de dólares, seguida por las cancelaciones de la deuda de importaciones de bienes por 889 millones y de deuda de servicios por 259 millones”, indicaron desde el BCRA.

En cuanto a la deuda financiera, el BCRA destacó una mayor diversificación de las fuentes de financiamiento, con participaciones similares de las empresas del mismo grupo (40%) y de los títulos de deuda (39%). El principal sector deudor fue “explotación de minas y canteras” que incluye a las empresas de hidrocarburos y minería, con un saldo de 26.760 millones, de los cuales 10.168 millones correspondieron a empresas del mismo grupo. El total de la deuda financiera cerró en los 57.906 millones de dólares.

“A nivel sectorial, este aumento estuvo explicado principalmente por el sector “Extracción de petróleo crudo y gas natural”, que registró un incremento de USD 1.301 millones. El 80% de esta suba correspondió a emisiones de títulos de deuda destinadas a financiar repatriaciones de Inversión Extranjera Directa. Le siguió el sector “Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado”, con un aumento de USD 601 millones. En tanto, el sector "Elaboración de productos alimenticios” registró una disminución de USD 293 millones”, puede leerse en el informe del BCRA.

Estados Unidos se ubicó como el principal origen de deuda comercial, con un stock de 11.788 millones de dólares, representando un 21% del total. En segundo lugar, se ubicó Brasil (8345 millones), y en tercera posición, China (6427 millones). Estados Unidos también fue el principal origen de la deuda financiera de las empresas.

Deuda por exportaciones e importaciones

En el caso de la deuda por exportaciones vinculada a los acreedores relacionados, al cierre del primer semestre se registró una posición de 2161 millones de dólares con una caída trimestral de 1240 millones. La deuda con el resto de los acreedores totalizó los 4141 millones, con una suba de 85 millones respecto del trimestre anterior.

“La deuda externa por exportaciones de bienes registró cancelaciones por tercer trimestre consecutivo, luego del aumento observado en septiembre de 2025 en el marco de la reducción temporaria de los derechos de exportación establecida a cero por ciento (0%), mediante el Decreto 682/2025. A nivel sectorial, la reducción trimestral estuvo explicada fundamentalmente por el sector "Elaboración de productos alimenticios", principal exportador de oleaginosas y cereales, que registró una disminución de USD 1.330 millones”, explicaron desde el BCRA.

Para las importaciones, el financiamiento otorgado por empresas relacionadas alcanzó un stock de 19.421 millones de dólares, lo que representó una caída de 1221 millones de dólares respecto del trimestre anterior, en el marco de un proceso de desendeudamiento que acumuló cancelaciones netas por 7320 millones desde septiembre de 2024 a partir de la implementación de los Bopreal.

El resto de los acreedores totalizaron una posición de 16.962 millones de dólares, con un incremento de 332 millones respecto al trimestre anterior. A nivel sectorial, la variación del trimestre estuvo explicada principalmente por las cancelaciones netas registradas en los sectores "Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques", por 869 millones; "Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos", por 86 millones; y "Elaboración de productos alimenticios", por 59 millones de dólares.