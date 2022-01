Kulfas apuntó contra quienes contemplaban el default: "Son posturas del trotskismo"

El ministro analizó el alcance del principio de acuerdo entre la Argentina y el FMI y subrayó que el entendimiento no incluye reformas de tipo neoliberal para nuestro país.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, analizó el alcance del principio de acuerdo entre la Argentina y el FMI y le apuntó a quienes contemplaban la posibilidad de entrar en default. Además, subrayó que el mismo "no incluye ninguna de las clásicas reformas neoliberales que propone el FMI".

“Estamos convencidos de que este acuerdo es cumplible con las reglas nuestras, no las neoliberales", reafirmó el funcionario. A su vez, reconoció que "nadie está cómodo con tener al FMI con este esquema de revisiones", pero advirtió: "El acuerdo aporta mayor previsibilidad, estamos trabajando para que la inflación vuelva a bajar".

"Nosotros no fuimos a buscar al Fondo ni lo iríamos a buscar, pero hay que solucionar esto", agregó en diálogo con Futuröck. En tanto, cuestionó a Juntos por el Cambio por su postura ante la negociación, y consideró que "el gobierno de Macri tenía la vocación de arreglar todo en 5 minutos y así nos fue". Asimismo, añadió que espera que "actúen con responsabilidad a la hora de votar en el Congreso" y pidió a ese sector que "asuma su culpa en esto", ya que "cuando se firmó ese acuerdo todos sabíamos que era imposible".

En ese sentido, sostuvo que "plantear que el FMI es peronista cuando no nos dejaron un solo dólar es risueño", en referencia a una nota publicada en el diario La Nación titulada con ese argumento. "Algunos de Juntos por el Cambio eligieron el camino de la comedia, yo les pediría un poco de respeto y silencio", sentenció.

En cuanto a la recepción dentro del oficialismo, el funcionario expresó que "no hay uniformidad de opinión en el Frente de Todos". igualmente, marcó el terreno a voces disidente: "Somos una fuerza con distintos matices, pero no tenemos diferencias a los grandes elementos ideológicos. Nuestra identidad política nunca fue no pagar la deuda, esas son posturas del trotskismo".

"Pensar que el superávit fiscal es de derecha y el déficit fiscal es progresista es un error", amplió Kulfas en referencia al debate sobre los requerimientos del FMI para firmar el acuerdo. "Con esa lógica Néstor Kirchner fue de derecha y Macri de izquierda", bromeó, y destacó que "el último año se redujo el déficit creciendo y no hubo ajuste para nada".

Por último, señaló que "hasta los propios talibanes del ajuste dicen que no hay ajuste así que es una buena señal para los que estaban preocupados". Y remató: "No estamos hablando de que hay que ir a déficit cero, comparado con otros acuerdos este nos da margen para seguir creciendo".