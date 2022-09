El Gobierno concretó pagó al FMI de primer vencimiento de septiembre y mañana hará el segundo

El pago total se completará este jueves con un segundo desembolso de alrededor de US$ 1.700 millones, con lo que ambos montos sumarán un total de US$ 2.590 millones.

El Gobierno concretó un pago al Fondo Monetario Internacional de US$ 890 millones, correspondientes a la primera parte de los vencimientos de septiembre. El pago total se completará este jueves con un segundo desembolso de alrededor de US$ 1.700 millones, con lo que ambos montos sumarán un total de US$ 2.590 millones.

El pago quedó evidenciado en las reservas del Banco Central (BCRA) de hoy, que cerraron en US$ 37.593 millones, unos US$ 738 millones por debajo del número de ayer. El número final estuvo parcialmente compensado por la compra de US$ 243 millones en el mercado cambiario en la jornada de hoy. En base al cronograma previsto, mañana se completará el pago con el envío de unos US$ 1.700 millones.

Los pagos serán compensados más adelante a través de un desembolso de US$ 3.885 millones que enviará el FMI, luego de que el Directorio del organismo -en las próximas semanas- apruebe la segunda revisión del acuerdo, que tiene el visto bueno del staff técnico. El lunes, la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, calificó como "excelente" la reunión que mantuvo en la ciudad de Nueva York con el presidente Alberto Fernández y destacó el “avance considerable” para llegar “a un acuerdo a nivel técnico” en la segunda revisión del acuerdo entre las partes.

"Expresé mi reconocimiento por la forma muy seria en la que el ministro (Sergio) Massa, su equipo, y el Banco Central están abordando los desafíos significativos de la Argentina", señaló en una conferencia de prensa que fue brindada tras el encuentro. Desde ahora hasta diciembre -cuando se dará la tercera revisión al acuerdo- están programados una serie de pagos por US$ 2.700 millones, el más cercano el 6 de octubre, cuando habrá que abonar unos US$ 1.250 millones.

Todos los desembolsos deberían poder cubrirse con los casi US$ 3.900 millones que girará el FMI una vez que se apruebe formalmente la revisión del acuerdo. Si bien no se llegó a cumplir la meta de acumulación de reservas -faltaron poco menos de US$ 300 millones-, el Fondo tomaría en consideración la demora de otros organismos internacionales para enviar fondos programados y que habían sido incluidos en la meta acordada con el Fondo.

Puntualmente, se esperaban ingresos por algo más de US$ 1.000 millones, de los que solo se percibieron US$ 127 millones, según informó el BCRA.

Georgieva dijo que podría rediscutirse metas en 2023

Georgieva, aseguró este lunes que podrían revisarse las metas del programa firmado con el organismo a partir del año 2023 y que dependerá de la trayectoria de crecimiento, evolución de la inflación y eliminación de subsidios "perjudiciales".

En una corta conferencia de prensa, tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, la directora gerenta del Fondo afirmó una revisión de las metas se dará "en la medida en que vayamos entendiendo mejor el desempeño de Argentina en el contexto económico mundial, a partir de 2023, observando la trayectoria del crecimiento, así como la evolución de la inflación y lo que tenga que ver con la eliminación de subsidios perjudiciales para la Argentina", explicó Georgieva. "Son aspectos que deberemos tener en cuenta e integrar, incluyendo los indicadores el desarrollo o trayectoria que muestre el país", agregó.

Respecto a los cambios en el Ministerio de Economía en los últimos meses, Georgieva resaltó que "lo importante es el trabajo conjunto". "Lo que discutimos con cada ministro es lo que tenemos que hacer para disminuir la inflación, sentar las bases para un crecimiento sostenible. No hubo cambios de fondo, es lo mismo para cada ministro", sostuvo. Sin embargo, reconoció que "hubo un aumento de la autoridad que ha logrado el ministro Massa en torno a su función".

