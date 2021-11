Frigerio dejó mal parado a Macri por sus dichos sobre la deuda con el FMI

El máximo representante de Juntos por el Cambio había afirmado que si él liderara el Gobierno, el acuerdo con el FMI se podría cerrar en un diálogo de cinco minutos. Frigerio lo negó.

El exministro del Interior y flamante diputado electo por Entre Ríos Rogelio Frigerio cruzó a Mauricio Macri por sus dichos alrededor de las negociaciones con el FMI. El máximo representante de Juntos por el Cambio había afirmado que si él liderara el Gobierno, el acuerdo con el FMI se podría cerrar en un diálogo de cinco minutos.

En diálogo con Radio con Vos, quien fue candidato por Juntos en la provincia de Entre Ríos fue consultado por la frase de Macri y fue contundente: "No es tan fácil acordar con el Fondo. Me parece que exige más de cinco minutos". En ese sentido, añadió: "Es importante cerrar un acuerdo a esta altura, no tenemos los recursos para despejar los vencimientos de marzo y hay que dialogar como lo viene haciendo el Gobierno".

"La deuda no es el gran problema, si no la expresión de que tenemos una economía enferma, un Estado desequilibrado, falta de crecimiento sostenible", expresó Frigerio. Aún así, el exfuncionario se mostró en línea a las explicaciones de Macri respecto al origen de la toma de deuda: "El 80% de la deuda tomada fue para pagar vencimientos anteriores y el resto fue para cubrir déficit porque no logramos equilibrar las cuentas del Estado, ahí hacemos una autocrítica". Y sumó: "Si no endeudas para cubrir déficit, emitís y generas inflación".

Respecto al empréstito que firmó el macrismo, intentó desligarse: "Yo no participé de la decisión de ir al Fondo, no se cuántas alternativas teníamos en ese momento". A su juicio, el Fondo "no es la discusión relevante", sino que "la gran discusión es por qué siempre terminamos endeudados o con alta inflación".

Acordar con el Fondo

El presidente Alberto Fernández anunció el domingo el envío al Congreso de un Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable para los primeros días de diciembre. El objetivo de esta iniciativa, consensuada entre los principales integrantes de la coalición gobernante, será obtener acuerdos básicos con la oposición que conformará el nuevo Congreso, aunque también mostrará también la voluntad de diálogo y construcción o carencia de ello de parte de estos grupos.

"Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán", adelantó Alberto Fernández, quien aclaró inmediatamente que lo hará "sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social".

Este programa servirá como guía para la política macroeconómica futura y obrará para reforzar la negociación con el Fondo. Esto fue conversado previamente con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gabinete nacional.

“Una parte de la oposición quiere dialogar para llegar a consensos, aunque otra parte es muy probable que se vayan a oponer”, aclaró a El Destape una fuente del Ejecutivo. Por lo pronto, la deliberación pública dejará expuestos a quienes formen parte de cada grupo, a la hora de construir consensos o bloquearlos, creen también desde el Gobierno.