Con referencia a Macri, Kicillof destrozó al FMI por su plan de salvataje en pandemia

El organismo que lidera Kristalina Georgieva busca acelerar la campaña de vacunación de la población y destinará para ello u$s 50.000 millones, una suma menor a la acordada para el gobierno de Macri.

En el marco de una conferencia de prensa para anunciar las nuevas restricciones a la circulación, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, arremetió contra el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es que el organismo multilateral de crédito viene de anunciar un plan de salvataje mundial por un monto inferior al préstamos acordado para la gestión Macri en 2018.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, propuso que el organismo internacional invierta alrededor de 50 mil millones de dólares en un plan para acabar con la pandemia de coronavirus con el objetivo de vacunar al 60% de la población mundial para finales de año. Es un monto similar al que destinó el organismo, bajo la gestión de Christine Lagarde, para intentar salvar al gobierno de Mauricio Macri en 2018 y que no impidió la crisis financiera que le costó a Cambiemos perder las elecciones 2019.

"El Fondo hará una inversión inmensa entre los países del mundo para ayudarlos con la pandemia. Lo que piensa usar el Fondo para que todo el planeta de una respuesta mejor a la pandemia es menos que lo que el mismo FMI le prestó a Macri para que se la patinara en su campaña electoral", sentenció Kicillof.

Los autores del informe del FMI reconocen que no habrá un "final sostenible" de la crisis económica sin un final de la crisis sanitaria. "Desde hace tiempo venimos advirtiendo de una peligrosa divergencia en la situación económica", comentó Georgieva en la cumbre. "Esto no hará más que empeorar a medida que se amplíe la brecha entre los países ricos que tienen acceso a las vacunas y los países pobres que no lo tienen", alertó la titular del organismo.

En junio de 2018, el FMI salió al salvataje del gobierno de Macri, tal como confirmó el hoy presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, un funcionario de alto rango en la administración de Donald Trump. El organismo multilateral aprobó una línea de crédito por 56 mil millones de dólares para la Argentina, de los cuales prestó efectivamente U$S 44 mil millones.