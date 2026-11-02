Aunque los datos oficiales del Indec muestran que los salarios informales crecieron por encima de la inflación con el gobierno de Javier Milei, especialistas advierten que esta supuesta bonanza esconde una trampa estadística y un fenómeno alarmante: el fuerte aumento de la precarización laboral y la expulsión de trabajadores formales hacia la informalidad.

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La tendencia se repite en los sucesivos informes de salarios del organismo estadístico. Según el reporte de agosto, los salarios formales crecieron un 30,4% en los últimos 12 meses, por debajo de la inflación del 33% en el período. En cambio, los ingresos del sector privado no registrado crecieron un 55% en ese lapso, 22 puntos más que la suba de precios.

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Desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026, los salarios informales subieron un 36,3% real siguiendo la metodología del Indec, advirtió un reciente informe del CEPA. Como comparación aproximada, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios formales (combinando públicos y privados) cayeron un 8,9% real.

Pero a nadie se le escapa que los trabajadores informales son los que, en promedio, menos ingresos tienen, y a los que más les cuesta llegar a fin de mes. La paradoja, en verdad, es solo aparente, y se entiende mejor si se tienen en cuenta tanto fenómenos estadísticos como fenómenos reales.

¿Por qué suben tanto los salarios informales?: el problema estadístico

Por un lado, hay al menos dos cuestiones de índole estadística que influyen en que se registre una enorme suba real de los salarios informales.

En primer lugar, la UCA y otras instituciones abocadas al análisis de ingresos hace tiempo que vienen denunciando que el Indec introdujo un cambio metodológico en el cuestionario de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en el cuarto trimestre de 2023 que permitió empezar a captar mejor los ingresos de los trabajadores informales.

Esto obviamente, agregan los expertos, introduce una distorsión en la serie histórica, ya que subestima el verdadero ingreso de los trabajadores informales previo a ese trimestre y genera un aumento desproporcionado de los aumentos interanuales dentro de los primeros 12 meses de vigencia del cambio metodológico. Además, arrastra esta sobreestimación en las series que inician en noviembre de 2023 o antes.

Encuestas vs. datos reales: las contradicciones entre la EPH y el SIPA

El Indec remarca que sí avisó públicamente de este cambio metodológico en los cuestionarios al momento de realizarlo, pero los analistas consideran que lo hizo con disimulo y sin proporcionar un empalme con la serie histórica previa para tener una comparación adecuada.

En segundo lugar, otro problema estadístico es que la EPH es, precisamente, una encuesta, y está determinada por las respuestas de sus participantes, que frecuentemente subdeclaran sus ingresos.

Ello se comprueba a través de los salarios formales. "Sigue habiendo una contradicción entre los datos que se registran en la EPH con los datos que surgen de los registros" administrativos como el SIPA, los salarios públicos o las jubilaciones, advierte al respecto Agustín Salvia, director del ODSA de la UCA.

"Esto afecta al salario informal", agrega Salvia a El Destape, ya que lleva a que el Índice de salarios del Indec muestre generalmente que los salarios informales suben más que los formales por una diferencia mayor a la real (con un ejemplo inventado: la EPH dice que determinado mes los salarios informales subieron un 4% y los formales un 2%, pero el SIPA muestra que ese mes los formales en verdad subieron un 3%, por lo que la diferencia con los informales no es realmente de dos puntos sino de uno).

Vale aclarar también que los salarios informales se informan en el Índice de salarios del Indec con cinco meses de rezago, lo que sobreestima su aumento en períodos de fuerte desaceleración inflacionaria, aunque no en períodos de amesetamiento en la suba de precios como el actual.

De la formalidad al rebusque: la migración de trabajadores que altera las estadísticas

Sin embargo, en paralelo a la cuestión meramente estadística, existe también un fenómeno real que genera un aumento importante en los ingresos informales que mide el Indec. El problema es que implica un fenómeno preocupante para el Gobierno, ya que tiene que ver con el aumento de la informalidad.

"Se están perdiendo empleos registrados formales, privados y públicos. Esto no aumenta tanto la tasa de desempleo, porque esas personas se autoemplean o se incorporan a actividades salariales en una situación no registrada", describe Salvia, en el marco del récord del 45% de informalidad que registró el Indec en el segundo trimestre de 2026.

El titular del ODSA de la UCA agrega a El Destape que "en ese traslado, esos trabajadores calificados, semicalficados o técnicos (expulsados del sector formal) mejoran el promedio de los ingresos de los informales asalariados o no asalariados, porque ganan más que un vendedor ambulante o un trabajador de la construcción que se pone a manejar un Uber".

"Eso hace que el componente salario del sector informal tenga mejoras mayores respecto al resto de los informales (no asalariados) y te eleva el promedio" del total de aumento de los informales, resume Salvia.

Caída neta del ingreso: la brecha del 30% que golpea al empleo no registrado

Lo grave es que para estos trabajadores que pasan de la formalidad a la informalidad "también hay una caída de sus ingresos en términos netos", añade el experto de la UCA.

Concretamente, los trabajadores formales ganan, en promedio, un 42% más que los informales, incluso cuando se filtra por factores como la edad o el nivel educativo, lo que equivale a decir que los informales ganan, en promedio, un 30% menos que los formales, según un informe de Fundar con datos actualizados a 2025.

Mientras el Gobierno romantiza el trabajo informal y destaca la creación de puestos de trabajo no registrados, esconde bajo la alfombra la distorsión que esto supone para el índice de salarios y la pérdida de poder adquisitivo que estos millones de trabajadores sufren día a día.