Tras haberse confirmado que Argentina entró en recesión, los primeros indicios no son los mejores. El Índice de Producción Industrial que elabora el estudio de Orlando Ferreres registró en octubre una caída de 3% interanual y una merma desestacionalizada de 0,2% frente al mes anterior, acumulando un retroceso de 2,6% en los primeros diez meses del año. Al evaluar el contexto fabril, el estudio señaló que “no se aprecia una reacción en la industria durante octubre”.

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En cuanto a las proyecciones a corto plazo, la consultora señaló que “hacia adelante, las perspectivas de una mejora para la industria en los últimos meses del año se han diluido, y esperamos que la recomposición sea más lenta, y desigual entre los sectores”.

Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la actividad económica se estaba “recuperando desde agosto” y que terminaría el año en alza. El jefe del Palacio de Hacienda culpa a los sectores en caída por la falta de inversión para recuperar niveles de actividad y rentabilidad.

Caída de la industria: cómo le fue a cada sector

El desempeño por sectores reflejó marcadas diferencias con “Maquinaria y Equipo” liderando la contracción con un descenso de 13,6% anual (con una baja automotriz de 14,4%).

Luego siguen Plásticos con -10,7%, Textil con -7,5%, Minerales no Metálicos con -7,4% (donde las entregas de cemento cayeron 8,9%), Metálicas Básicas con -5,4% y Alimentos con -2,5%.

En contraste, los sectores en terreno positivo fueron Productos Farmacéuticos (+6,6%), Refinerías (+3,4%), Química (+3,1%), Papel (+2,8%), Bebidas (+1,3%) y Tabaco (+0,7%). La caída desestacionalizada cortó la tendencia positiva observada en agosto (+1,4%) y septiembre (+0,1%).

Sobre el resultado del mes, el informe sostuvo que “el IPI-OJF midió para el décimo mes del año una contracción de la actividad industrial de 0,2% mensual en la medición sin estacionalidad, cortando con las cifras positivas de los dos meses anteriores”.

Asimismo, la medición ratifica que “en la comparación anual, el indicador muestra una caída de 3% para octubre, con alta heterogeneidad entre las ramas industriales”. Los datos provienen del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF & Asociados), que elabora mensualmente el Índice de Producción Industrial (IPI-OJF).

Al detallar la actividad de Metálicas Básicas, el reporte precisó que “se destacaron las caídas en la producción de hierro primario (-18,6%), acero crudo (-11,7%) y laminados terminados en frío (-13,3%)”.

En tanto, sobre Minerales no Metálicos advirtió que “volvió a terreno negativo en octubre, registrando una contracción anual de 7,4% tras haber mostrado una mejora en septiembre”, mientras que en la agroindustria de Alimentos “la faena bovina continúa mostrando un pobre desempeño (-11,5% anual)”.