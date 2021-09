Denuncian despidos masivos en el Hospital Durand: "Los desafectan por mail"

Desde ATE del Hospital denunciaron que de los 184 contratos de enfermería solo van a quedar 74. La respuesta del Ministerio de Salud porteño.

En el marco del descenso de casos de COVID-19 grave que incide en la menor ocupación de camas en terapia intensiva, desde ATE del Hospital Durand denunciaron despedidos masivos de enfermeros y enfermeras que perderán sus puestos de trabajo. "El Ministerio de Salud porteño no tiene en miras renovar los contratos de los trabajadores y esto es un despido encubierto", denunció Héctor Ortiz, secretario general de ATE Hospital Durand.

"Estamos preocupados por lo que está pasando. Queremos denunciar este atropello que no solo está ocurriendo en el hospital Durand sino en todos los hospitales de la Ciudad contra los trabajadores que expusieron su vida y no puede ser que los dejen en la calle", advirtió el también delegado en el Hospital de Niños Pedro Elizalde y dirigente de la agrupación Hospitales de la Ciudad.

Según detalló el gremialista, se trata de contratos precarios que vencen a fin de mes y no habría intenciones por parte del Ministerio de Salud porteño de renovarlos. En este marco, los trabajadores y trabajadoras del centro de salud se mantienen en estado de “alerta y movilización”. "No son descartables, no a los despidos", coincidieron en el reclamo.

En diálogo con El Destape radio, el delegado de los enfermeros de CABA denunció que este martes les informaron a los directivos de enfermería que de los 184 contratos de enfermería solo van a quedar 74 y los están desafectando por mail. "Alrededor de 2000 enfermeros entraron a los hospitales y van a disminuir todos esos contratos. Más de 100 enfermeros y enfermeras menos", explicó.

"Es terrible hacerle esto a la enfermería, que puso todo en pandemia y ahora quedan en la calle", insistió Ortiz quien volvió a exponer la situación de precarización que sufren los trabajadores de la salud que "tiene que tener dos o tres trabajos para llegar a fin de mes".

"Hemos tratado de contactar a Fernán Quiros y su equipo pero no contestan, no responden", agregó el delegado. Este medio se comunicó con autoridades del ministerio de Salud porteño desde donde negaron los despidos. Sin embargo, los trabajadores mostraron los mails con las notificaciones de la no renovación de los contratos.

Cabe recordar que durante la pandemia del COVID-19, a mediados del año, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había informado que 52 enfermeros y enfermeras habían renunciado al Hospital Durand desde el inicio de la pandemia.

Tras las renuncias masivas, desde ATE informaron que nadie del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó para conocer lo que ocurría, ni para aportar soluciones, pese a que el sistema de salud estaba colapsado en el peor momento de la pandemia del coronavirus. La ocupación de camas de Cuidados Intensivos era en ese momento del 75 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de acuerdo a datos del reporte del Ministerio de Salud.