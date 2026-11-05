La derrota de Trump frenará una nueva ayuda a Argentina, advierte la principal cámara empresarial de EE.UU.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), principal organización empresarial del país norteamericano, advirtió este jueves que la derrota electoral de Donald Trump y la nueva composición del Congreso estadounidense dificultarán la posibilidad de que Washington vuelva a otorgar una asistencia financiera a la Argentina como la de 2025, ante una eventual crisis económica o cambiaria.

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Así lo sostuvo Gary Litman, vicepresidente de la entidad, durante su participación en el Foro ABECEB, realizado este jueves en el Hotel Faena de la Ciudad de Buenos Aires, donde analizó las consecuencias de las elecciones estadounidenses para la relación económica con América del Sur. "En Argentina, una preocupación es que el país depende mucho de la capacidad de las instituciones financieras internacionales, como el FMI, y de otros mecanismos para brindarle asistencia", señaló.

En ese sentido, el dirigente empresarial consideró que la nueva relación de fuerzas políticas en Washington limitará el margen de maniobra de la administración estadounidense para intervenir ante eventuales dificultades financieras de otros países. "Con un gobierno dividido en Estados Unidos después de las elecciones, esa capacidad de brindar ayuda, ya sea en términos de liquidez o ante otro tipo de shock, es más limitada", advirtió.

Litman explicó que uno de los principales obstáculos será el funcionamiento del sistema político estadounidense, debido a las mayores dificultades para alcanzar acuerdos y avanzar con decisiones vinculadas a la asistencia financiera internacional.

"La toma de decisiones va a ser más lenta y no necesariamente va a existir la misma disposición para utilizar el FMI y otros mecanismos de asistencia para rescatar a otros países en caso de un shock externo o cambiario. Esa capacidad va a estar limitada de alguna manera", afirmó.

De esta manera, el vicepresidente de la US Chamber of Commerce puso en duda la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a desempeñar un papel decisivo en un eventual rescate financiero de la Argentina, tanto mediante asistencia directa como a través de organismos multilaterales.

De todos modos, Litman aclaró que no espera un cambio sustancial en la orientación general de Washington hacia la región. "El foco de la política de Estados Unidos hacia Sudamérica va a seguir siendo el mismo", aseguró.

Sin embargo, insistió en que el nuevo escenario político reducirá las herramientas disponibles para intervenir ante una crisis. "Somos muy optimistas, pero la capacidad de Estados Unidos para rescatar a otros países se ve reducida", concluyó.

El riesgo país supera los 900 puntos

La suba del riesgo país volvió a encender las señales de alerta sobre la situación financiera argentina y las dificultades que enfrenta el gobierno de Milei para recuperar el acceso al crédito internacional. El indicador elaborado por JP Morgan superó los 900 puntos básicos, en una escalada que refleja el retroceso de los bonos soberanos en dólares y una mayor cautela de los inversores frente a las perspectivas económicas y políticas del país.

La magnitud del movimiento quedó reflejada en la rueda de este jueves. Durante la mañana, el indicador llegó a los 915 puntos básicos, de acuerdo con los datos difundidos por el mercado, mientras que otras mediciones lo ubicaban en torno de los 892 puntos al mediodía. La suba se produjo en paralelo con una nueva caída de los títulos argentinos en Wall Street, donde los bonos en dólares llegaron a registrar retrocesos cercanos al 3%.

El deterioro también se reflejó en el índice S&P Merval, que retrocedía 3,1% en pesos y 3,6% medido en dólares. La caída alcanzaba a buena parte de las principales compañías argentinas, entre ellas Banco Supervielle, que perdía 4,2%; Central Puerto, con una baja de 3,8%; Banco Macro, que retrocedía 3,6%; Edenor, con una merma de 3,2%; y Grupo Financiero Galicia, que caía 2,5%.