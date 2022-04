De Mendiguen aseguró que el Gobierno está acelerando el proyecto del Gasoducto Néstor Kirchner

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, sostuvo hoy que "por orden del Gobierno" se está "apurando muchísimo" el proyecto del Gasoducto Néstor Kirchner, el cual, tras su finalización, permitirá "no solamente que se deje de importar gas sino que, además, se pase a exportarlo".

"En el BICE ya se está trabajando con una celeridad enorme para el Gasoducto Néstor Kirchner que esperamos que en 14 meses esté finalizado, lo cual le va a dar una solución profunda al tema de la crisis internacional de la energía por el tema del gas", afirmó De Mendiguren esta mañana en diálogo con la radio AM 750.

El BICE es el fiduciario del Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas), un fideicomiso de administración y financiero constituido principalmente con los recursos provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario y otros fondos de operaciones de crédito, renta o que se asignen anualmente en el Presupuesto Nacional.

Una vez finalizada la obra, que conectará el área de yacimientos no convencionales de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén con diferentes puntos de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe, se estima que el Estado ahorrará unos US$ 1.000 millones por sustitución de importaciones, con un efecto neto sobre la balanza comercial energética de alrededor de US$ 2.500 millones por año, considerando la merma en la importación y el incremento en los volúmenes exportados.

"En este momento en la Argentina, después de la guerra, el millón de BTU pasó de US$ 8 a US$ 60, y este gasoducto va a permitir no solamente que dejemos de importar gas sino que podamos pasar a exportar a Brasil y Uruguay", aseguró De Mendiguren, quién indicó que "por orden del Gobierno" el BICE está "apurando muchísimo" el proyecto, actualmente en proceso de licitación.

Por su parte, De Mendiguren indicó que la crisis internacional del gas 2puede impactar en el tema industrial" pero que se está tomando las medidas para minimizar su impacto.

"Lo importante ante este hecho internacional es poder planificarlo y con la planificación se puede hacer mucho adelantando turnos o producciones", explicó.

En ese sentido, señaló que "se están tomando las medidas en caso de que el problema se de para que impacte lo menos posible en la actividad".

Respecto de la problemática de la inflación, De Mendiguren recordó que "Estados Unidos la cuadriplicó, Alemania la triplicó y Brasil la está quintuplicando para no dejar caer sus economías", y que la guerra "está pegando en dos cosas fundamentales como lo son la canasta básica alimentaria y las tarifas".

"Hoy puede ser que tengamos dos puntos más de inflación pero tenemos 35.000 pymes vivas que son las que permitieron ese crecimiento el año pasado del 10,5%", indicó.

Sin embargo, subrayó que la suba en los precios "es el tema más importante y terrible que tenemos que atacar prioritariamente entre todos".

Para ello, el titular del BICE pidió un "acuerdo entre empresarios, trabajadores, el Estado y la oposición”, en lugar de “tratar de sacar ventajas en esta situación"; tras lo cual, remarcó que “hay una decisión política de que la prioridad es el poder adquisitivo".

"La pequeña y mediana empresa tiene claro que no hay mercado sin salario ni poder adquisitivo ya que nadie compra una máquina para producir lo que no vende", finalizó.

Con información de Télam