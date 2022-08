De Mendiguren acordó con la cúpula de UIA una agenda de trabajo conjunta para mantener la producción

(Agrega declaraciones tras el encuentro)

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, acordó hoy con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezadas por su presidente, Daniel Funes de Rioja, una agenda de trabajo conjunta para mantener los niveles de producción.

“El objetivo en común que tenemos es sostener el nivel de actividad; las pymes tuvieron un nivel de exportaciones récord en el primer semestre del año y, aún con las dificultades que hay en materia de divisas, tenemos que coordinar el trabajo para que no se pare de producir y generar empleo”, afirmó De Mendiguren.

Según la UIA, durante el encuentro se coincidió en continuar el diálogo en la búsqueda de un entorno favorable para el desarrollo y crecimiento industrial.

En ese sentido, se planteó la importancia de "generar una mesa de trabajo que permita avanzar en agendas como el acceso a divisas para la adquisición de bienes de capital e insumos clave en el proceso productivo, el fortalecimiento del entramado federal pyme, el desarrollo sectorial y regional, la promoción de exportaciones con valor agregado y la dinamización del financiamiento para la inversión productiva, entre otros temas".

Al recibir a la cúpula de la entidad fabril para analizar el impulso a nuevos programas y líneas de financiamiento, De Mendiguren destacó el "comportamiento ejemplar" de los sectores productivos y aseguró que su mayor desafío al frente de la cartera es "no dejar caer el nivel de actividad".

Tras admitir que "tenemos problemas puntuales conocidos", De Mendiguren confió en que la falta de dólares "se pueda ir resolviendo a partir de septiembre, cuando dejemos de tener los gastos en materia energética".

"No es un problema estructural sino coyuntural porque la industria argentina, el sector productivo argentino está generando dólares a diferencia de otras épocas, cuando el saldo negativo de la balanza comercial se tenía que cubrir con endeudamiento; este año aspiramos llegar a US$ 90.000 millones de exportaciones, que significa una balanza comercial favorable entre US$ 10.000 millones y US$ 14.000 millones", afirmó.

Para el funcionario, "los sectores productivos han tenido un comportamiento ejemplar en todo aspecto; hoy prácticamente todos los sectores industriales están un 5% por arriba de la prepandemia".

"Esperemos y este es mi desafío y el mayor compromiso de no dejar caer el nivel de actividad; para enfrentar los compromisos todo se resuelve de una sola forma, con un crecimiento fuerte y sostenido, el resto viene por añadidura", remarcó.

Tras plantear la necesidad de cambiar la matriz productiva del país, consideró un desafío "dar ese salto al desarrollo", algo que "vamos a hacer con la industria".

Según De Mendiguren, los sectores productivos "están mirando el futuro y cuando la inversión apunta al futuro es porque hay confianza; la Argentina lo demostró en su historia; cada vez que tuvo crisis profundas por un mal manejo financiero, se ha recuperado desde la producción, desde el interior hacia Buenos Aires".

Con relación al tipo de cambio, consideró que el gran esfuerzo tiene que ser en "achicar la brecha".

"Podemos discutir si el tipo de cambio oficial es correcto o incorrecto; lo que sí no tenemos dudas que el otro tipo de cambio no tiene ningún sustento técnico ni lógico", enfatizó, y planteó la necesidad de "lograr estabilizar la economía pero preservando el poder adquisitivo del salario".

Por su parte, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, señaló que la entidad aspira a "un crecimiento sostenido de la industria y de todo el modelo productivo en su conjunto y por ende no perdemos de vista por la coyuntura las cuestiones de largo plazo y la cuestión de mediano y largo plazo".

"En el corto plazo tenemos los temas referidos a las cuestiones energéticas y las cuestiones relativas a los insumos importados; uno de los temas más acuciantes; a su vez le hemos transmitido los problemas que se dan también en los insumos nacionales por los cuellos de botella", precisó.

Asimismo, consideró "fundamental el diálogo que permita resolver los problemas, sobre todos los de coyuntura".

Entre otras cuestiones, los industriales mencionaron la posibilidad del sistema de pagos en moneda local con Brasil, que facilitaría y descomprimiría el tema de la necesidad de dólares, sobre todo cuando ese país es el principal socio industrial.

Otros temas planteados en el encuentro fueron los problemas de logística desde Santos y la posibilidad de un corredor entre esa ciudad brasileña y Buenos Aires; así como también la posibilidad del swap con China en yuanes que compense la balanza comercial con valor agregado.

Funes de Rioja resaltó "el diálogo, la posibilidad de concertación y la búsqueda en común de políticas de Estado que tengan horizonte de mediano y largo plazo y que vayan más allá de las contingencias o las luchas políticas y estén en un modelo industrialista productivista que Argentina necesita".

Con información de Télam