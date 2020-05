Córdoba: antes del endurecimiento, muy pocas ventas en los comercios que volvieron a la actividad

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Crédito: NA

La flexibilización de la cuarentena en la provincia de Córdoba tuvo resultados dispares en el interior y la Capital: la apertura de comercios minoristas en las zonas blancas –ciudades y pueblos sin coronavirus- generó algún pequeño crecimiento de ventas; mientras que en la Capital, sólo quedó en una sensación de mayor movimiento, con casi cero incremento de ventas.

“La economía está parada, no hay plata. Por más que abramos, si no hay plata, la gente no compra. Veníamos mal de antes, del año pasado y aún de antes. La cosa venía mal. El coronavirus nos terminó de parar. En nuestro rubro, si no te probás, no podés comprar on-line. Así que estuvimos parados desde marzo. Estos días vendimos algo, mucho con tarjeta”, contó a El Destape, Alfredo, encargado de una zapatería de Río Cuarto.

En los pueblos y ciudades más chicas alejadas de la capital y el Gran Córdoba, también hubo un crecimiento leve de las ventas.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En cambio en la Capital, la apertura de los negocios duró apenas tres días y el movimiento comercial ni se sintió: “Vine a abrir. No tuve más de diez clientes en dos días. ¿Pero sabe por qué vengo? Para tomar aire, para cambiar de aire, para tratar de volver a la normalidad, aunque deba usar barbijo y mantener a los clientes a dos metros”, explicó un hombre desde la puerta de su local de librería y papelería en el microcentro de la ciudad de Córdoba.

"No tuve más de diez clientes en dos días. ¿Pero sabe por qué vengo? Para tomar aire"

Al parate por el Covid-19, en la Capital se agrega que hace 10 días no circulan los colectivos urbanos por un paro de los choferes de UTA porque las empresas les deben salarios y aumentos.

“Yo abrí la peluquería y sólo trabajé relativamente bien el sábado. El jueves y viernes, hubo muy poco movimiento, quizá la gente aún no sabía, yo les avisé a algunas clientas por whatsapp”, contó Viviana, de la zona norte de esta Capital.

La semana pasada, la Municipalidad de Córdoba había diseñado con el Comité de Emergencia Provincial (COE) el protocolo de movilidad para los trabajadores de industrias, comercios y empresas que retoman la producción y para los que ya lo hicieron.

El intendente capitalino Martín Llaryora se había reunido el lunes 12 de mayo con representantes de la Cámara de Comercio, de la Construcción, con la Unión Industrial y la Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC), con quienes acordó la elaboración de protocolos de movilidad para la posterior apertura de cada sector.

Sin embargo, la flexibilización de la cuarentena volvió a la Fase 3 desde la pasada medianoche, tras el foco de Covid-19 que surgió en la zona del Mercado Norte. El primer caso se conoció públicamente el viernes 15, pero los contagios se habrían producido, al menos desde el jueves 7, cuando un paciente fue a atenderse al Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Recién se supo, ocho días después, que ese paciente dio positivo en el test de coronavirus.