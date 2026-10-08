A cuánto va a llegar la inflación en octubre 2026 y a cuánto en diciembre 2026, según consultoras y bancos privados

Las consultoras y los bancos privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) actualizaron en octubre de 2026 sus proyecciones de inflación para lo que resta del año. Según el informe difundido el martes 6 de octubre, los analistas esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cierre 2026 con un incremento acumulado del 30%, mientras que para septiembre estimaron una suba mensual del 1,9%.

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El relevamiento también anticipa una desaceleración de la actividad económica, una revisión al alza de las expectativas de desempleo y una cotización del dólar menor a la prevista anteriormente.

Sin embargo, los datos difundidos en la información disponible no precisan las estimaciones mensuales de inflación para octubre y diciembre por separado, sino que presentan la proyección anual y las previsiones correspondientes a septiembre.

Qué inflación espera el REM

Inflación de octubre y diciembre 2026: qué esperan las consultoras

El REM del Banco Central reúne las estimaciones de consultoras económicas, entidades financieras y centros de investigación sobre las principales variables macroeconómicas. En la última publicación, los participantes ajustaron al alza sus expectativas de inflación para septiembre, que pasó del 1,8% previsto anteriormente al 1,9%.

De confirmarse, el indicador interrumpiría la desaceleración registrada en los últimos meses, en un contexto en el que las estimaciones privadas ubican la inflación cerca del 2% mensual. Las principales proyecciones informadas son:

Inflación de septiembre: 1,9%, con una corrección de 0,1 puntos porcentuales respecto del REM anterior.

Inflación núcleo de septiembre: 1,8%, también 0,1 puntos por encima de la estimación previa.

Inflación acumulada de 2026: 30%, sin cambios frente al relevamiento anterior.

Inflación núcleo anual: 28%, con una revisión al alza de 0,3 puntos porcentuales.

La inflación núcleo excluye los componentes estacionales y los precios regulados, por lo que permite observar con mayor claridad la evolución de los precios menos sujetos a fluctuaciones transitorias.

Expectativas de inflación próximos meses

A cuánto llegará el dólar en octubre y diciembre 2026

Además de las expectativas inflacionarias, el REM presentó nuevas estimaciones para el tipo de cambio nominal. Los analistas redujeron sus previsiones para los próximos meses y anticiparon una cotización inferior a la calculada en el relevamiento anterior.

Período Dólar esperado Octubre de 2026 $1.545 Diciembre de 2026 $1.614

Para octubre, la estimación se redujo $20 respecto del informe anterior, mientras que la previsión para diciembre bajó $15,30. De cumplirse el pronóstico de cierre de año, el tipo de cambio registraría una variación interanual del 11,5% frente a diciembre de 2025.

Menor crecimiento económico: qué anticipa el REM para 2026

Uno de los principales cambios del relevamiento se produjo en las expectativas sobre la actividad económica. Los participantes del REM proyectaron una contracción desestacionalizada del Producto Interno Bruto (PIB) del 1% durante el tercer trimestre de 2026, seguida de una recuperación del 1,8% en el cuarto trimestre.

Pese al repunte esperado para los últimos tres meses, las estimaciones de crecimiento anual fueron revisadas a la baja. En particular, el mercado redujo sus previsiones de expansión en 0,6 puntos porcentuales y ahora calcula que la economía argentina crecerá 1,5% durante 2026. El pronóstico refleja un escenario de menor dinamismo económico respecto de las expectativas anteriores.

El deterioro de las previsiones de actividad también se trasladó a las estimaciones del mercado laboral. Para el tercer trimestre de 2026, los participantes del REM calcularon una tasa de desocupación del 7,5% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales frente a la encuesta previa.

En tanto, para el cuarto trimestre, la tasa de desempleo esperada asciende al 7,7%, también 0,2 puntos porcentuales por encima de la proyección anterior.