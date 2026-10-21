Cuánto ganan una niñera y cuidadores de adultos en octubre 2026: el salario por día y por hora

Las niñeras y los cuidadores de adultos mayores cobran en octubre de 2026 un mínimo de $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro, tras el aumento salarial del 1,7% establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

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Esto significa que, por una jornada de ocho horas, la remuneración mínima de referencia alcanza los $34.700,24 con retiro y $38.412,16 sin retiro. Los valores corresponden a la categoría de asistencia y cuidado de personas, que incluye tanto el cuidado de niños como el acompañamiento no terapéutico de adultos mayores y personas que requieren asistencia.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 6/2026 y forma parte de un esquema de incrementos que continuará durante noviembre y diciembre.

Salarios confirmados en octubre

Cuánto cobra una niñera por hora y por día en octubre 2026

El salario mínimo de una niñera depende de su modalidad de contratación. La escala distingue entre quienes trabajan con retiro, es decir, regresan a su domicilio al finalizar la jornada, y quienes lo hacen sin retiro, porque residen en el hogar donde prestan servicios.

Los valores de octubre son los siguientes:

Modalidad Por hora Por día (8 horas) Con retiro $4.337,53 $34.700,24 Sin retiro $4.801,52 $38.412,16

Los importes diarios surgen de multiplicar el valor mínimo de la hora por ocho y sirven como referencia para una jornada de esa duración. No constituyen una tarifa diaria independiente fijada por la resolución. En el caso de las contrataciones mensuales de jornada completa, los salarios mínimos son de $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

Cuánto cobra un cuidador de adultos mayores en octubre 2026

Los cuidadores de adultos mayores tienen la misma escala salarial que las niñeras, ya que ambas actividades están comprendidas en la categoría de asistencia y cuidado de personas. Por lo tanto, los trabajadores que realizan tareas de acompañamiento y asistencia cotidiana perciben los mismos valores mínimos por hora y por jornada.

La categoría incluye el cuidado no terapéutico de personas mayores, enfermas o con discapacidad. En cambio, no comprende prestaciones profesionales de enfermería, tratamientos médicos ni otras actividades sanitarias que puedan estar alcanzadas por una regulación laboral diferente.

Para determinar el encuadre salarial, debe considerarse la función principal que desarrolla el trabajador. Si fue contratado para cuidar a una persona mayor, esa actividad determina su categoría, aunque también realice algunas tareas domésticas accesorias.

Cuánto aumentan los salarios en octubre

Cómo se calcula el sueldo de una niñera según las horas trabajadas

La remuneración depende de la cantidad de horas semanales que cumple el trabajador para un mismo empleador. De acuerdo con el criterio de liquidación informado para el régimen de casas particulares:

Menos de 24 horas semanales: se utiliza el valor mínimo por hora.

Entre 24 y menos de 48 horas semanales: corresponde calcular la remuneración proporcional al salario mensual de jornada completa.

Jornada completa: se toma como referencia el salario mensual mínimo de la categoría.

Por eso, el monto final no depende únicamente de multiplicar el valor horario por los días trabajados. También debe considerarse la extensión de la jornada y la modalidad de contratación.

Qué aumento tendrán las niñeras y los cuidadores en noviembre y diciembre

La Resolución 6/2026 estableció un cronograma de incrementos salariales para el personal de casas particulares que comprende los últimos meses del año. Los porcentajes acordados fueron:

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

Las actualizaciones de noviembre y diciembre se calculan sobre los valores correspondientes al mes anterior.

El acuerdo también contempla la incorporación gradual al salario básico de una suma extraordinaria que se había otorgado en agosto. El adicional original fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas. En octubre se incorpora al básico el 50% de esos importes, mientras que en noviembre se integrará el 25% restante, según el esquema informado.