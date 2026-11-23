Los trabajadores de call centers en Argentina tienen un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC).

{{{htmlAmp}}}

El entendimiento establece una actualización del 5,7% distribuida en tres tramos mensuales del 1,9%, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre. Además, contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000, dividido en dos cuotas.

De esta manera, los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 781/20 tienen un segundo incremento salarial en noviembre y el pago de $25.000 adicionales, según el cronograma previsto.

Sin embargo, el salario final depende de la categoría laboral, la jornada de trabajo y los conceptos que integran la remuneración de cada empleado.

¿Cuánto cobra un empleado de call center en noviembre de 2026?

El acuerdo firmado el 28 de octubre de 2026 establece una actualización salarial del 1,9% para noviembre, que se suma al incremento del mismo porcentaje correspondiente a octubre.

A diferencia de otras negociaciones paritarias, los aumentos no son acumulativos. Esto significa que cada tramo se calcula sobre una misma base de referencia: los salarios básicos de septiembre de 2026, más las sumas no remunerativas vigentes durante ese mes. Por lo tanto, en noviembre los trabajadores alcanzan una mejora acumulada del 3,8% respecto de la base salarial de septiembre, mientras que en diciembre se completará el incremento total del 5,7%.

A ese esquema se agrega una suma extraordinaria de $25.000 correspondiente a la segunda cuota del bono acordado. El sueldo que cobra cada trabajador dependerá de su categoría y de la cantidad de horas que cumple semanalmente.

El acuerdo difundido no incluye una escala completa de salarios básicos por categoría, por lo que no permite establecer un monto único en pesos para todos los empleados de call center.

Salarios con aumento en diciembre

Paritarias de call center: cómo se aplica el aumento del 5,7%

La negociación entre FAECYS y la Cámara Argentina de Centros de Contacto establece tres incrementos mensuales del 1,9%, calculados sobre los valores de septiembre. El cronograma salarial queda distribuido de la siguiente manera:

Mes Incremento del período Aumento total sobre la base de septiembre Octubre 2026 1,9% 1,9% Noviembre 2026 1,9% 3,8% Diciembre 2026 1,9% 5,7%

Los porcentajes se aplican sobre una base fija, por lo que no corresponde calcular cada incremento sobre el sueldo actualizado del mes anterior. Por ejemplo, si la base salarial de referencia fuera de $1.000.000, el aumento correspondiente a noviembre representaría $19.000 adicionales respecto del tramo de octubre.

En ese caso, la mejora total acumulada desde septiembre sería de $38.000, mientras que en diciembre alcanzaría los $57.000. Este ejemplo es ilustrativo y no representa una escala salarial oficial.

Aumento call center

Bono de $50.000 para empleados de call center: cuándo se cobra

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo contempla una suma extraordinaria no remunerativa de $50.000, que se abona en dos cuotas iguales. La primera corresponde a los salarios de octubre y la segunda a los de noviembre.

Concepto Importe Primera cuota, con haberes de octubre $25.000 Segunda cuota, con haberes de noviembre $25.000 Bono extraordinario total $50.000

De esta manera, los trabajadores alcanzados por el convenio recibirán $25.000 adicionales con la liquidación correspondiente a noviembre. Es importante distinguir el mes al que corresponde el salario de la fecha en la que se acredita. Habitualmente, los haberes de noviembre se abonan durante los primeros días de diciembre.

El acuerdo establece que el bono se paga por única vez y no contempla una tercera cuota para diciembre. Además, el importe puede liquidarse proporcionalmente en los casos de contratos a tiempo parcial, jornadas reducidas, jornadas discontinuas o ausencias injustificadas, según las condiciones previstas en el entendimiento.