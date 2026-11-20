Los trabajadores de estaciones de servicio cobran en noviembre de 2026 los salarios correspondientes a octubre, con un aumento del 1,8%, según el último acuerdo paritario del sector. La actualización alcanza a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 488/07, que regula la actividad en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

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Con esta actualización, el sueldo básico de un playero de estación de servicio asciende a $1.639.573,01, sin contar los adicionales por presentismo, manejo de fondos y antigüedad que pueden incrementar la remuneración mensual.

La escala salarial también contempla diferencias según las funciones desempeñadas dentro de cada establecimiento. Por ese motivo, los encargados, administrativos, operadores de playa, serenos y personal de mantenimiento tienen distintos salarios básicos.

En paralelo, los trabajadores de garajes y playas de estacionamiento comprendidos en el CCT 428/05 cuentan con una actualización salarial del 2% y una escala diferenciada.

Cuánto cobra un playero de estación de servicio en noviembre 2026

El salario básico de los operadores de playa, encargados de cargar combustible y atender a los clientes, quedó establecido en $1.639.573,01 para los haberes de octubre que se perciben en noviembre .

. Sin embargo, ese importe no representa necesariamente el sueldo final, ya que el convenio contempla adicionales que se incorporan según las condiciones laborales de cada empleado. Entre ellos se encuentran el premio por asistencia, el manejo de fondos y la antigüedad.

Por ejemplo, un operador de playa que cumpla con los requisitos para cobrar el 8% por presentismo y otro 8% por manejo de fondos podría alcanzar una remuneración bruta aproximada de $1.901.904,69, sin considerar antigüedad ni otros conceptos que correspondan.

Este cálculo es ilustrativo y toma como referencia únicamente el salario básico y ambos adicionales. El importe efectivo depende de la liquidación de cada trabajador.

Escala salarial de estaciones de servicio: cuánto cobra cada categoría

El acuerdo correspondiente al CCT 488/07 establece diferentes remuneraciones según las responsabilidades y funciones de los empleados.

Los salarios básicos correspondientes a octubre, que se cobran en noviembre de 2026, son los siguientes:

Categoría Sueldo básico Encargados $1.701.966,04 Administrativos $1.666.391,45 Operador de servicio $1.660.921,54 Operador de playa $1.639.573,01 Sereno $1.635.322,90 Operador conductor $1.628.218,81 Operador de interior y anexos $1.621.935,46 Operador auxiliar $1.594.240,72

Los encargados de turno tienen el salario básico más alto de esta escala, con $1.701.966,04 mensuales. Por su parte, los operadores auxiliares perciben un básico de $1.594.240,72. La diferencia responde a las tareas y responsabilidades asignadas a cada puesto dentro de la estación de servicio.

Salarios de playeros en noviembre

Qué adicionales cobran los playeros de estaciones de servicio

Además del salario básico, el convenio colectivo establece distintos adicionales que pueden modificar la remuneración mensual. Uno de los principales es el premio por asistencia o presentismo, equivalente al 8% de las remuneraciones mensuales brutas.

Para percibirlo, el trabajador debe cumplir con las condiciones de asistencia previstas en el convenio. Entre otras pautas, no debe registrar faltas injustificadas ni acumular tres llegadas tarde durante el mes. También se contempla un adicional del 8% por manejo de fondos, destinado a quienes realizan tareas vinculadas con dinero, cheques, tarjetas, vales u otros valores del empleador.

Este concepto puede corresponder a encargados, administrativos, operadores de playa, operadores conductores y operadores de interior y anexos, siempre que desempeñen las funciones previstas.

En el caso de un playero con un básico de $1.639.573,01, el cálculo de referencia de ambos adicionales sería:

Concepto Importe aproximado Sueldo básico $1.639.573,01 Presentismo del 8% $131.165,84 Manejo de fondos del 8% $131.165,84 Total bruto ilustrativo $1.901.904,69

Los importes pueden variar cuando la base de cálculo incluye otros conceptos remunerativos. Además, el total no contempla descuentos legales ni antigüedad.

Cuánto se cobra por antigüedad en estaciones de servicio

La antigüedad constituye otro componente importante de los salarios de los trabajadores del sector.

El CCT 488/07 establece porcentajes que varían según la cantidad de años trabajados:

De 1 a 9 años: 2% por cada año de antigüedad.

De 10 a 14 años: 2,5% por cada año, según el tramo correspondiente.

Más de 15 años: 3%, conforme al régimen previsto para esa antigüedad.

La aplicación de estos porcentajes depende de las disposiciones del convenio y de la antigüedad reconocida a cada trabajador. Por lo tanto, dos operadores de playa con la misma categoría pueden percibir salarios diferentes si tienen distinta trayectoria laboral.

A esto se suman los adicionales por asistencia y manejo de fondos, cuando correspondan.