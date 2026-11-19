El personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) recibe en noviembre de 2026 un nuevo aumento salarial, de acuerdo con la actualización dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La medida alcanza a todas las jerarquías de la fuerza y establece nuevos valores para los haberes mensuales y determinados adicionales.

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Según la escala vigente, un gendarme cobra $1.019.361,02 mensuales, mientras que un gendarme de segunda percibe $926.691,82. En los cargos superiores, los ingresos pueden superar los $3,4 millones, dependiendo del grado.

Los nuevos importes fueron establecidos mediante la Resolución 844/2026, publicada en el Boletín Oficial, que contempla incrementos mensuales entre septiembre y diciembre de este año.

Salarios con aumento en diciembre. Crédito: Pexels

Cuánto cobra un gendarme en noviembre de 2026

La actualización salarial alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad y contempla diferencias según el grado que ocupa cada integrante de la fuerza. En los escalafones iniciales, un gendarme de segunda percibe $926.691,82, mientras que un gendarme cobra $1.019.361,02 y un cabo alcanza los $1.121.297,09. En tanto, los salarios aumentan progresivamente de acuerdo con la jerarquía, hasta llegar a $3.430.207 para un comandante general.

La normativa también establece importes específicos para los suplementos por funciones de prevención barrial y las compensaciones por recargo de servicio.

Escala salarial de Gendarmería: cuánto cobra cada categoría en noviembre

De acuerdo con la grilla oficial correspondiente a noviembre de 2026, los haberes mensuales quedan establecidos de la siguiente manera:

Jerarquía Haber mensual Comandante General $3.430.207,00 Comandante Mayor $3.122.671,20 Comandante Principal $2.803.307,11 Comandante $2.306.518,49 Segundo Comandante $1.892.527,99 Primer Alférez $1.596.820,52 Alférez $1.418.513,66 Subalférez $1.289.557,88 Suboficial Mayor $1.995.475,50 Suboficial Principal $1.805.860,28 Sargento Ayudante $1.641.691,18 Sargento Primero $1.492.446,49 Sargento $1.356.769,54 Cabo Primero $1.233.426,89 Cabo $1.121.297,09 Gendarme $1.019.361,02 Gendarme II $926.691,82

De esta manera, los salarios básicos de Gendarmería en noviembre parten de $926.691,82 y alcanzan los $3.430.207, sin contemplar los suplementos adicionales que puedan corresponder. Entre los suboficiales, los ingresos van desde $1.356.769,54 para un sargento hasta $1.995.475,50 para un suboficial mayor.

Por su parte, un comandante percibe $2.306.518,49, mientras que un comandante mayor alcanza los $3.122.671,20.

Cuánto cobra Gendarmería Nacional. Crédito: Argentina.Gob

Gendarmería: cuánto se cobra por funciones de prevención barrial

Además de los haberes mensuales, la Resolución 844/2026 contempla un suplemento particular para los efectivos que desempeñan funciones de prevención barrial. Este adicional tiene valores diferenciados según la jerarquía y se incorpora a la liquidación de quienes cumplen las condiciones establecidas para percibirlo.

Los importes correspondientes a noviembre son los siguientes:

Jerarquía Suplemento por prevención barrial Comandante General $1.431.530,71 Comandante Mayor $1.244.811,90 Comandante Principal $1.068.507,83 Comandante $921.130,10 Segundo Comandante $787.286,55 Primer Alférez $684.596,22 Alférez $628.071,00 Subalférez $581.543,85 Suboficial Mayor $843.215,24 Suboficial Principal $788.051,61 Sargento Ayudante $736.499,25 Sargento Primero $681.943,58 Sargento $614.366,05 Cabo Primero $534.228,86 Cabo $499.280,00 Gendarme $466.617,18 Gendarme II $447.099,19

En el caso de un gendarme, el suplemento alcanza los $466.617,18. Si corresponde su percepción íntegra, el haber mensual más ese concepto suma $1.485.978,20 , antes de otros adicionales y descuentos.

, antes de otros adicionales y descuentos. Para un comandante general, el suplemento asciende a $1.431.530,71, lo que lleva la suma de ambos conceptos a $4.861.737,71.

Estos importes no representan el salario de todos los integrantes de la fuerza, dado que el adicional se encuentra vinculado con el desempeño de funciones específicas.

Cuándo será el próximo aumento salarial de Gendarmería

El esquema establecido por el Ministerio de Seguridad contempla actualizaciones mensuales durante el último cuatrimestre de 2026. Según el artículo 1 de la Resolución 844/2026, los nuevos valores de haberes y adicionales tienen vigencia a partir del 1° de septiembre, 1° de octubre, 1° de noviembre y 1° de diciembre.

Por lo tanto, el próximo incremento salarial previsto para Gendarmería llegará en diciembre de 2026, cuando comenzará a regir la última escala contemplada en la normativa.

La actualización también alcanzará los suplementos por funciones de prevención barrial y las compensaciones por recargo de servicio, de acuerdo con los importes establecidos para cada grado.

Qué requisitos se necesitan para ingresar a Gendarmería Nacional

Además de la escala salarial, quienes estén interesados en incorporarse a la fuerza deben cumplir con una serie de condiciones de ingreso. Entre los requisitos informados se encuentran ser argentino nativo o por opción, contar con el Documento Nacional de Identidad actualizado y tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación.

También se establecen condiciones de estatura y restricciones sobre tatuajes visibles con el uniforme reglamentario. Los postulantes menores de edad deben presentarse acompañados por sus padres o tutores, con la documentación correspondiente.