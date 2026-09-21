Cuánto gana un empleado de turismo en septiembre 2026: el salario que cobra

Los empleados de turismo tienen nuevos salarios en septiembre de 2026, luego del último acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).
El entendimiento contempla una recomposición del 5,7% distribuida entre agosto, septiembre y octubre, junto con sumas extraordinarias. Para septiembre corresponde un incremento del 1,9%, calculado sobre los básicos convencionales de julio de 2026.
Además, durante este mes se liquida la segunda cuota de $25.000 de una suma no remunerativa extraordinaria de $50.000 acordada para el sector.
Cuánto gana un empleado de turismo en septiembre 2026
Los salarios dependen de la función y categoría de cada trabajador. Según las escalas informadas para septiembre, con las sumas extras incluidas, los montos son los siguientes:
Personal administrativo
- Supervisor: $1.392.355.
- Administrativo 1º: $1.378.838.
- Administrativo 2º: $1.369.618.
- Recepcionista: $1.354.869.
- Cadete: $1.351.181.
- Maestranza: $1.344.417.
Vendedores
- Supervisor: $1.392.355.
- 1º Vendedor: $1.378.838.
- 2º Vendedor: $1.372.691.
- Promotor: $1.354.251.
Personal operativo
- Supervisor: $1.392.355.
- Auxiliar 1º: $1.372.691.
- Auxiliar 2º: $1.361.627.
- Conductor-Guía: $1.378.838.
- Encargado de Vehículo: $1.360.398.
Personal de informática
- Principiante: $1.387.762.
- Junior: $1.415.548.
- Semi Senior: $1.471.122.
- Senior: $1.526.692.
- Supervisor: $1.610.049.
Centro de Contactos
- Operador: $1.378.838.
- Supervisor: $1.392.355.
De esta manera, dentro de las categorías informadas, los salarios de septiembre se ubican entre $1.344.417 para el personal de maestranza y $1.610.049 para un supervisor del área de informática.
De cuánto es el aumento para los empleados de turismo
El último acuerdo paritario establece una recomposición total del 5,7%, pero no se aplica de una sola vez. Se distribuye en tres aumentos del 1,9%:
- Agosto de 2026: 1,9%.
- Septiembre de 2026: 1,9%.
- Octubre de 2026: 1,9%.
Los tres porcentajes se calculan sobre los básicos convencionales correspondientes a julio de 2026, por lo que se trata de incrementos nominales y no acumulativos entre sí.
Qué suma extra cobran los trabajadores de turismo en septiembre
Además de la actualización salarial, el acuerdo estableció una suma no remunerativa extraordinaria de $50.000, dividida en dos cuotas. La primera, de $25.000, se liquidó junto con los salarios de agosto. La segunda, también de $25.000, corresponde a los haberes de septiembre.
Por otra parte, continúa vigente la suma fija no remunerativa de $120.000, cuya incorporación al salario básico fue postergada para 2027. El monto se integrará en seis tramos de $20.000 mensuales entre enero y junio del próximo año.
Cuándo vuelven a negociar los empleados de turismo
El acuerdo mantiene las actualizaciones previstas hasta octubre. Después de completar ese esquema, FAECYS y FAEVYT volverán a reunirse en noviembre de 2026 para analizar la evolución de las escalas, las sumas y los porcentajes acordados.
La revisión permitirá evaluar el impacto de las variables económicas sobre los salarios y determinar si corresponde avanzar con una nueva actualización para los trabajadores del sector turístico.