Cuánto gana un empleado de turismo en septiembre 2026: el salario que cobra

Los empleados de turismo tienen nuevos salarios en septiembre de 2026, luego del último acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

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El entendimiento contempla una recomposición del 5,7% distribuida entre agosto, septiembre y octubre, junto con sumas extraordinarias. Para septiembre corresponde un incremento del 1,9%, calculado sobre los básicos convencionales de julio de 2026.

Además, durante este mes se liquida la segunda cuota de $25.000 de una suma no remunerativa extraordinaria de $50.000 acordada para el sector.

Cuánto gana un empleado de turismo en septiembre 2026

Los salarios dependen de la función y categoría de cada trabajador. Según las escalas informadas para septiembre, con las sumas extras incluidas, los montos son los siguientes:

Personal administrativo

Supervisor: $1.392.355.

$1.392.355. Administrativo 1º: $1.378.838.

$1.378.838. Administrativo 2º: $1.369.618.

$1.369.618. Recepcionista: $1.354.869.

$1.354.869. Cadete: $1.351.181.

$1.351.181. Maestranza: $1.344.417.

Vendedores

Supervisor: $1.392.355.

$1.392.355. 1º Vendedor: $1.378.838.

$1.378.838. 2º Vendedor: $1.372.691.

$1.372.691. Promotor: $1.354.251.

Personal operativo

Supervisor: $1.392.355.

$1.392.355. Auxiliar 1º: $1.372.691.

$1.372.691. Auxiliar 2º: $1.361.627.

$1.361.627. Conductor-Guía: $1.378.838.

$1.378.838. Encargado de Vehículo: $1.360.398.

Personal de informática

Principiante: $1.387.762.

$1.387.762. Junior: $1.415.548.

$1.415.548. Semi Senior: $1.471.122.

$1.471.122. Senior: $1.526.692.

$1.526.692. Supervisor: $1.610.049.

Centro de Contactos

Operador: $1.378.838.

$1.378.838. Supervisor: $1.392.355.

De esta manera, dentro de las categorías informadas, los salarios de septiembre se ubican entre $1.344.417 para el personal de maestranza y $1.610.049 para un supervisor del área de informática.

Salarios de turismo en septiembre

De cuánto es el aumento para los empleados de turismo

El último acuerdo paritario establece una recomposición total del 5,7%, pero no se aplica de una sola vez. Se distribuye en tres aumentos del 1,9%:

Agosto de 2026: 1,9%.

Septiembre de 2026: 1,9%.

Octubre de 2026: 1,9%.

Los tres porcentajes se calculan sobre los básicos convencionales correspondientes a julio de 2026, por lo que se trata de incrementos nominales y no acumulativos entre sí.

Aumentos de turismo en septiembre

Qué suma extra cobran los trabajadores de turismo en septiembre

Además de la actualización salarial, el acuerdo estableció una suma no remunerativa extraordinaria de $50.000, dividida en dos cuotas. La primera, de $25.000, se liquidó junto con los salarios de agosto. La segunda, también de $25.000, corresponde a los haberes de septiembre.

Por otra parte, continúa vigente la suma fija no remunerativa de $120.000, cuya incorporación al salario básico fue postergada para 2027. El monto se integrará en seis tramos de $20.000 mensuales entre enero y junio del próximo año.

Cuándo vuelven a negociar los empleados de turismo

El acuerdo mantiene las actualizaciones previstas hasta octubre. Después de completar ese esquema, FAECYS y FAEVYT volverán a reunirse en noviembre de 2026 para analizar la evolución de las escalas, las sumas y los porcentajes acordados.

La revisión permitirá evaluar el impacto de las variables económicas sobre los salarios y determinar si corresponde avanzar con una nueva actualización para los trabajadores del sector turístico.