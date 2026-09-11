Cuánto dinero gana un electricista en septiembre 2026: el salario que cobra

El costo de contratar a un electricista en septiembre de 2026 varía considerablemente según el servicio que deba realizarse. A diferencia de otros trabajadores alcanzados por convenios colectivos, los electricistas independientes no cuentan con una escala salarial nacional que determine cuánto deben cobrar por cada intervención.

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Por ese motivo, tampoco existe un salario mensual único que permita establecer cuánto gana un electricista. Sus ingresos dependerán de la cantidad y el tipo de trabajos que realice, mientras que para los clientes existen valores orientativos que permiten calcular el costo de diferentes reparaciones. Entre los factores que inciden en el presupuesto aparecen la dificultad de la tarea, el tiempo necesario, la ubicación, el estado de la instalación y los materiales requeridos. Los precios de referencia corresponden a mano de obra y no incluyen los materiales.

Cuánto cobra un electricista en septiembre 2026

Los valores cambian según el tipo de intervención. Una visita técnica para realizar un diagnóstico, por ejemplo, puede costar entre $25.577 y $71.101. Si el profesional debe buscar y reparar un cortocircuito, el precio de referencia se ubica entre $57.974 y $91.865. Para instalar una boca eléctrica completa, en tanto, el costo de la mano de obra va desde $29.436 hasta $58.746.

Los valores orientativos para los principales trabajos son:

Trabajo Valor de mano de obra Visita técnica para diagnóstico $25.577 a $71.101 Instalación de boca eléctrica completa $29.436 a $58.746 Instalación eléctrica para aire acondicionado $46.160 a $97.327 Búsqueda y reparación de cortocircuito $57.974 a $91.865 Colocación de termotanque eléctrico $53.000 a $135.591 Certificado DCI $149.000 a $266.000

Los precios sirven como referencia y pueden cambiar según el profesional, la localidad y las características concretas de la instalación.

Salarios en septiembre

Cuánto cobra un electricista por arreglar un cortocircuito

La búsqueda y reparación de un cortocircuito tiene un valor orientativo de entre $57.974 y $91.865 de mano de obra.

El monto final puede variar porque detectar una falla requiere primero identificar su origen. La complejidad aumenta si es necesario revisar distintos sectores de la instalación o realizar intervenciones adicionales para solucionar el problema. Una visita destinada únicamente al diagnóstico, por su parte, tiene un costo de referencia de entre $25.577 y $71.101.

En el caso de una instalación eléctrica destinada a un aire acondicionado, el rango de referencia se encuentra entre $46.160 y $97.327. Para la colocación de un termotanque eléctrico, la mano de obra puede costar entre $53.000 y $135.591.

Estos montos no necesariamente incluyen el equipo, los cables, térmicas u otros materiales que puedan ser necesarios para completar la instalación. El presupuesto definitivo dependerá de las condiciones existentes en la vivienda.

Cuánto cobran los electricistas

Cuánto cobra un electricista matriculado por un certificado DCI

Entre los trabajos de mayor valor se encuentra el Certificado de Declaración de Conformidad de Instalación Eléctrica (DCI). Las referencias disponibles para 2026 ubican este servicio entre $149.000 y $266.000 de mano de obra. El monto definitivo depende de las características de la instalación y del profesional matriculado que realice el procedimiento.

Los valores publicados son orientativos y no implican que todos los electricistas deban cobrar lo mismo. La ubicación, la complejidad, los traslados, las herramientas necesarias y el estado previo de la instalación pueden modificar el presupuesto.