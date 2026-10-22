Cuánto cuesta el "picadito" con amigos: el presupuesto para jugar al fútbol 5 en medio de la crisis

Para millones, el partido de fútbol 5 de la semana es un ritual sagrado. Es el cable a tierra, el momento de reencontrarse con amigos y el espacio ideal para descargar las tensiones de la rutina. En el contexto económico actual, sin embargo, ese gusto tan simple y popular dejó de tener un costo marginal y pasó a ser un ítem que hay que planificar dentro del presupuesto mensual.

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El Destape hizo un relevamiento propio de las tarifas en los principales complejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de esos datos, se puede analizar cuánto cuesta hoy alquilar una cancha, cómo impactó la inflación en el sector y cuánto dinero necesita realmente cada jugador para pagar el partido completo y el infaltable "tercer tiempo".

Radiografía tarifaria: ¿cuánto cuesta la hora de cancha en el AMBA?

Hoy, alquilar una cancha de fútbol 5 en la región cuesta entre $ 35.000 y $ 165.000 por hora. Esa brecha no es casualidad. Depende de tres variables: la zona geográfica, la infraestructura del predio (si tiene tinglado techado y césped sintético profesional) y el horario.

Los turnos diurnos, antes de las 18, suelen tener promociones agresivas para cubrir las "horas muertas". Los nocturnos, de 19 a 23, son los más caros: necesitan torres de iluminación artificial y concentran la demanda de quienes salen del trabajo.

El relevamiento en complejos de la Ciudad muestra subas muy desparejas desde mayo de 2025. El salto más fuerte se dio en Distrito Fútbol, en Constitución: la hora pasó de $ 41.500 a un rango de entre $ 60.000 y $ 70.000, un aumento promedio del 56,63%. Lo sigue Solanas Fútbol, en La Paternal, que cobraba $ 50.000 y ahora pide entre $ 65.000 y $ 75.000, un 40% más.

También en Constitución, Football San José pasó de $ 45.000 a entre $ 55.000 y $ 65.000, una suba del 33,33%. En Caballito, El Andén cobraba entre $ 55.000 y $ 80.000 y hoy pide entre $ 75.000 y $ 95.000, un 25,93% más en promedio. Fútbol Retiro sigue entre las opciones más baratas de la Ciudad: subió de $ 33.000 a $ 40.000 la hora, un 21,21%.

En el segmento más alto, Noble GEBA, en Palermo, cobraba desde $ 100.000 en mayo de 2025. Hoy diferencia por franja horaria: $ 70.000 de día y $ 165.000 de noche, el valor más alto del relevamiento. La variación promedio es del 17,50%. En San Cristóbal, Que Golazo pasó de $ 63.000 a $ 73.000, un aumento del 15,87%.

El único caso con baja es El Poli de Cramer, en Belgrano. Antes cobraba entre $ 60.000 y $ 75.000. Ahora el turno diurno sale $ 35.000 y el nocturno arranca en $ 90.000. Gracias a las ofertas de día, el promedio cae un 7,41%, aunque jugar de noche cuesta más que antes.

En conjunto, las canchas relevadas aumentaron en promedio un 25,38%. Si se aíslan los turnos noche, los más elegidos por quienes terminan su jornada laboral, la suba real del horario central ronda el 35%.

El presupuesto real por jugador: de la chicharra al tercer tiempo

Si el costo de la cancha se divide entre 10 jugadores (dos equipos sin suplentes), el gasto inicial parece accesible: entre $ 3.500 y $ 16.500 por cabeza solo por el partido. Pero un picadito nunca termina cuando el encargado del complejo apaga las luces. La hidratación y la comida forman parte de la experiencia.

Para calcular cuánto cuesta realmente este hábito, se elaboraron tres escenarios para un grupo fijo de 10 personas. Cada uno suma el alquiler, las bebidas y la comida.

El escenario económico es un turno a la tarde en el GBA o en una zona barrial. La cancha cuesta $ 40.000 en total, o $ 4.000 por jugador. Si las bebidas se compran en un supermercado de barrio, cada uno pone unos $ 2.200 en agua, gaseosas o cerveza. Con snacks o papas fritas para después, la comida suma otros $ 2.000. El total es de $ 8.200 por jugador.

El escenario intermedio es el más representativo: un turno a la noche en una cancha estándar de la Ciudad. El alquiler ronda los $ 75.000, o $ 7.500 por cabeza. Con un consumo moderado, las bebidas suman unos $ 3.500 por persona. Para el tercer tiempo, pedir pizzas a una pizzería de afuera agrega $ 4.500 por jugador. El total es de $ 15.500 por cabeza.

El escenario premium es un turno nocturno en un complejo con bar en Palermo o Belgrano. El alquiler promedia $ 115.000, $ 11.500 por jugador. Las bebidas compradas en el buffet del predio llevan el gasto a $ 5.000 por persona, y una hamburguesa o un menú en el mismo complejo suma $ 7.000. El total es de $ 23.500 por jugador, casi el triple que la opción económica.

Los "gastos hormiga" del fútbol

Dónde se compran las bebidas cambia mucho el resultado final. En un comercio de barrio, una botella de agua de 2 litros cuesta en promedio $1.800 y una gaseosaa, unos $ 2.400. Los mismos productos en la barra del complejo suelen costar el doble.

Con la comida pasa algo parecido. Tres pizzas grandes de un local cerca del predio cuestan unos $ 45.000 en total, $ 4.500 por cabeza. Las hamburgueserías integradas o las propuestas gourmet de los complejos premium, en cambio, llevan el gasto individual a un piso de $ 12.000 a $ 15.000 por combo.

Así, jugar un partido por semana en el segmento intermedio implica un gasto mensual de unos $ 62.000 por jugador. El fútbol 5 ya no es una actividad barata para el nivel de ingresos promedio que tiene un trabajador.