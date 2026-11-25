La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzaron un preacuerdo salarial que contempla nuevas mejoras en los ingresos de los choferes de colectivos hasta febrero de 2027.

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El entendimiento incluye el pago de tres sumas no remunerativas de $100.000, un incremento del 10% sobre la escala salarial de convenio y una actualización de los viáticos diarios. Con estas modificaciones, un chofer de corta y media distancia con 11 años de antigüedad y premio completo pasará a cobrar $2.787.746 mensuales desde febrero de 2027, según las estimaciones difundidas por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA).

Si bien el entendimiento permitió reducir el riesgo de medidas de fuerza, desde el sindicato aclararon que todavía resta la firma formal del acuerdo.

Cuánto cobrarán los choferes de colectivo desde febrero 2027

El incremento del 10% sobre la escala salarial de convenio comenzará a regir el 1° de febrero de 2027. Hasta entonces, los trabajadores recibirán compensaciones no remunerativas destinadas a mejorar sus ingresos durante el período de transición.

Según los cálculos de las cámaras empresarias, la evolución salarial de un conductor de corta y media distancia con 11 años de antigüedad y premio completo será la siguiente:

Escala salarial de referencia de septiembre de 2026: $2.516.860.

Remuneración mensual de referencia durante el período de transición: $2.616.860.

Remuneración mensual desde febrero de 2027: $2.787.746.

De esta manera, el ingreso mensual de referencia registrará una mejora de $270.886 respecto de los valores de septiembre, equivalente a un incremento aproximado del 10,8%. La diferencia responde tanto a la actualización de la escala salarial como al aumento de los viáticos.

Cabe destacar que estos importes corresponden a un trabajador con determinadas condiciones de antigüedad y premios, por lo que no representan un salario uniforme para todos los conductores.

Cuánto cobra un colectivero en diciembre

Paritarias de la UTA: cómo quedó el nuevo acuerdo salarial

El esquema negociado entre el sindicato y las cámaras empresarias establece el pago de $300.000 en concepto de asignaciones no remunerativas, distribuidos en tres cuotas. El cronograma contempla:

Noviembre de 2026: suma no remunerativa de $100.000.

Diciembre de 2026: suma no remunerativa de $100.000.

Enero de 2027: suma no remunerativa de $100.000.

Febrero de 2027: aumento del 10% sobre la escala salarial de convenio.

Las dos primeras cuotas se abonarán durante diciembre, por lo que los trabajadores recibirán $200.000 adicionales por estos conceptos en el último mes del año. El pago restante se realizará en enero. Durante el período de transición, el salario conformado de referencia se mantendrá en $1.707.176 hasta la entrada en vigencia de la nueva escala.

Cuánto cobra un chofer de colectivo

Cuánto aumentarán los viáticos de los choferes de colectivo

Otro de los puntos incluidos en la negociación salarial es la actualización del viático diario para los trabajadores del transporte automotor del AMBA. Con el nuevo esquema, este concepto pasará de $22.000 a $25.000 por día, lo que representa una mejora del 13,6%.

El incremento tendrá incidencia en los ingresos mensuales de los conductores, aunque el importe final dependerá de la cantidad de jornadas trabajadas.

La UTA consiguió una mejora respecto de la oferta salarial anterior

Las negociaciones paritarias atravesaron varias instancias de tensión, con tres audiencias que finalizaron sin acuerdo entre los representantes sindicales y empresariales. La propuesta anterior contemplaba un incremento salarial del 7% y el pago de $300.000 no remunerativos en tres cuotas. Sin embargo, fue rechazada por la conducción gremial, que reclamaba una recomposición de los ingresos frente a la pérdida del poder adquisitivo.

El nuevo entendimiento elevó en tres puntos porcentuales la mejora salarial prevista para febrero, mantuvo las asignaciones extraordinarias e incorporó una actualización de los viáticos.